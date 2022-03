Manca ormai pochissimo alla fine dell’inverno e la primavera è alle porte, con i suoi frutti, profumi e fiori rigogliosi. I paesaggi cambiano colore e, non appena il freddo si dilegua, si inizia a pensare a coltivare i propri giardini e orti, e magari anche qualcosa sul balcone.

Per un giardino dai colori sgargianti è questo il fiore da seminare a marzo. Si possono piantare ora anche alcune bulbose che sbocceranno poi in estate.

Invece, per quanto riguarda i frutti, eccone uno che farà certamente al caso nostro e che sa dare tante soddisfazioni, anche al palato.

Orti e balconi profumati e vivaci con questo frutto dolcissimo che molti amano da coltivare a marzo

La cura delle piante può essere un lavoro rilassante e che porta molte soddisfazioni, soprattutto quando richiede impegno e dedizione.

Tanta soddisfazione la danno sicuramente le fragole. Frutto amato da molti, dolce e profumato, è utile in molte ricette e squisito anche in una semplice macedonia o con lo yogurt.

Insomma, è un frutto che non si può non amare e che si può coltivare ora nel proprio orto, che sia all’aperto o sul balcone.

Se si vogliono coltivare le fragole, la cosa fondamentale da sapere è quando bisogna farlo. La buona notizia è che siamo proprio nel periodo giusto, perché si possono seminare tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Per scegliere il momento perfetto bisogna considerare diversi fattori, come il clima e il luogo di coltivazione. A febbraio o marzo si può seminare in semenzaio, mentre per la semina all’aperto sarebbe meglio iniziare tra marzo e aprile.

Le fragole non sono il frutto più semplice da far crescere, ma ci sono diverse soluzioni adatte anche a chi è alle prime armi.

Due modi per seminare e coltivare le fragole e farle crescere bene

Ci sono due modi principali per coltivare le fragole, anche in base a quanta dimestichezza si ha con le piante e al tempo a disposizione.

Chi è alle prime armi e vuole fare un passo per volta, può iniziare comprando direttamente la piantina. Dovrà poi trapiantarla in giardino oppure in un vaso più grande quando le temperature raggiungeranno almeno i 16 gradi. In base all’area geografica, il periodo migliore per il trapianto potrebbe essere tra aprile e maggio.

Seminare le fragole partendo dal seme, tuttavia, dà sicuramente maggiori soddisfazioni, perché si assiste all’intera vita della piantina sin dal principio.

I semi si possono comprare in negozi specializzati oppure prelevare direttamente dalle fragole stesse. In questo secondo caso, si possono ottenere dalla superficie del frutto.

Bisogna prima far seccare la parte superficiale della fragola tagliando dei pezzetti e mettendoli al sole. Si dovranno quindi mettere i semi ottenuti nei vasetti, aggiungendo terra sufficiente e bagnandoli regolarmente, ma senza eccessi.

Dopo circa uno o due mesi avremo orti e balconi profumati e vivaci, quando le fragoline saranno ormai trapiantate e potranno finalmente crescere liberamente.

