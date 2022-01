A chi non è mai capitato di dire una piccola bugia? Non importa se grosse o piccole, a fin di bene o dette con malizia, ma una bugia rimane sempre una bugia. Non esiste persona al Mondo la quale, almeno una volta, non si sia lasciata sfuggire una piccola bugia.

Esistono però persone particolarmente bugiarde che mentono quasi sempre e non si sa mai quando dicano la verità. Per fortuna gli astri ci vengono in aiuto e ci segnalano quali tra i segni zodiacali sono i più portati a mentire. Allora, facciamo tutti attenzione a questi 4 segni zodiacali perché sono i più bugiardi in assoluto.

Ariete e Capricorno

Al quarto posto della nostra classifica troviamo i nati sotto il segno dell’Ariete. Questi sono portati a dire raramente la verità perché, grazie alla loro intelligenza, riescono sempre a “rigirare la frittata”. Gli appartenenti a questo segno zodiacale sono infatti capaci di convincerci di quasi qualunque cosa. Per loro mentire è un gioco semplice, grazie al quale riescono a creare drammi anche in una situazione totalmente innocua.

Si posizionano poi al terzo posto gli appartenenti al segno del Capricorno. Questi, da un punto di vista tecnico, non mentono nel senso proprio della parola, ma invece non dicono mai tutta la verità. Un Capricorno, semplicemente, non parla: tende cioè ad evitare di rivelare informazioni, tralasciando nei discorsi quelle parti importanti a lui scomode. Riuscire ad ottenere tutta la verità da un nato sotto questo segno è un’impresa che richiede tanta pazienza, precisione e il fare sempre la domanda giusta. Facciamo molta attenzione quando parliamo con loro perché sono i più difficili da smascherare e da riconoscere.

Facciamo tutti attenzione a questi 4 segni zodiacali perché sono i più bugiardi in assoluto

Un altro segno famigerato per essere tra i più bugiardi dello zodiaco è poi la Bilancia. Nonostante possano sembrare sempre allegri e felici, gli appartenenti a questo segno sono dei maestri della menzogna. Mentre generalmente sono segni molto positivi e solari, in alcuni momenti possono provare tanta invidia e antipatia: in questi particolari momenti la loro risposta è sempre quella di mentire e fingere. Le loro bugie generalmente non sono a fin di male, ma nascondono pensieri e atteggiamenti che decisamente non ci aspetteremmo.

Infine, al primo posto nella classifica, troviamo i Gemelli. Freddi e calcolatori come pochi, mentono sempre con un unico obiettivo: stare tranquilli e non doversi preoccupare degli altri. Queste persone mentono principalmente a loro stesse e capita spesso che si contraddicano. Purtroppo per loro, però, le conseguenze arrivano sempre e le bugie dei Gemelli finiscono quasi sempre in tragedia.

Approfondimento

Tantissimi soldi e felicità attendono questi 4 segni che saranno i più fortunati del 2022