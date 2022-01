Ci troviamo solo da pochi giorni nel 2022 e già ci si chiede cosa avrà in serbo per noi questo nuovo anno. Dopo aver passato il 2020 e il 2021 tra pandemie, lockdown e distanziamento sociale, l’unica speranza è che l’anno nuovo porti buone notizie.

Almeno per quanto riguarda i risparmi nel conto in banca, questi 4 segni dello zodiaco saranno sicuramente i più fortunati fra tutti. Ecco allora che tantissimi soldi e felicità attendono questi 4 segni che saranno i più fortunati del 2022.

In fondo alla classifica

Appena un gradino sotto il podio troveremo le persone nate sotto il segno dello Scorpione. Quest’anno sarà un periodo in cui saremo capaci di mantenere la calma, il sangue freddo e decidere in modo vincente come gestire i nostri investimenti. Insomma, non aspettiamoci una vincita al superenalotto o una grossa botta di fortuna, ma con il giusto impegno i soldi non saranno un problema. Questo non è uno svantaggio, ma un pregio perché ci permetterà di goderne ancora di più in quanto riconoscimento di un nostro sforzo sincero. Quest’anno non dovremo fare altro che fidarci del nostro istinto e avere il coraggio di investire in noi stessi.

Al terzo posto invece troviamo il Cancro, come miglior segno che saprà districarsi per bene nelle difficoltà di una gestione economica familiare e casalinga. Grazie alla nostra sapiente amministrazione del bilancio fra entrate ed uscite, vedremo il nostro conto in banca lievitare stabilmente. Evitando le spese esagerate e gli azzardi dal punto di vista economico, potremmo allora godere del miglior risultato senza grandi sforzi.

Tantissimi soldi e felicità attendono questi 4 segni che saranno i più fortunati del 2022

Medaglia d’argento invece per i Pesci, che scopriranno un fiuto per gli affari veramente fuori dal comune. Il 2022 sarà un anno felice nel quale vedremo delle entrate che sembreranno davvero come regali decisi da un volere divino. Dovremo però stare molto attenti a evitare amici approfittatori e poco sinceri, che potrebbero sfruttare la nostra estrema generosità e piacere nel condividere.

Infine, in cima alla classifica dei segni più fortunati economicamente del 2022 troviamo l’Ariete. La fortuna è proprio dalla nostra parte e saprà guidarci in quest’anno anche nelle scelte più difficili. Gli investimenti, un po’ per bravura e un po’ per fortuna, risulteranno le scelte più giuste e azzeccate. Anche a lavoro potremo aspettarci solo belle sorprese, magari un aumento o un bonus che saranno la gratifica che tanto ci meritavamo. Insomma, se sapremo giocarci bene le nostre carte, nulla di male potrà colpirci in questo anno fortunato.

Approfondimento

