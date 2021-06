Finalmente è arrivata l’estate, l’abbigliamento che più preferiamo è quello che ci fa stare comodi e freschi. Uno dei più utilizzati sicuramente è il costume da bagno, che sia intero o bikini poco importa questo è l’outfit estivo per eccellenza.

Anche i costumi hanno bisogno di essere lavati e conservati accuratamente, per questo motivo esistono tanti consigli per poterli mantenere più a lungo possibile.

Può capitare alle volte di utilizzare dei detersivi e dei rimedi naturali che sbiadiscono il colore e rovinano il costume. Nel caso dei costumi bianchi a rovinare il colore candido possono essere macchie di olio solare, salsedine o sudore.

Seguendo questi semplici consigli sarà possibile rimediare a questo fastidioso problema.

Ecco come sbiancare il costume bianco ingiallito e prevenire questo fastidioso problema

Purtroppo i costumi bianchi non sempre rimangono esattamente come li abbiamo acquistati, con il tempo questi tendono a rovinarsi. Per questo motivo siamo costrette a sostituirlo con uno nuovo o a preferire costumi di colore diverso.

In realtà possiamo sbiancare il costume bianco utilizzando dei semplici rimedi naturali che tutti abbiamo in casa. Questo ci permetterà di far tornare il nostro costume bianco ingiallito come nuovo e di non doverlo sostituire dopo una sola estate.

Solo tre ingredienti per sbiancare il costume bianco ingiallito

Ridare un nuovo colore candido e delicato al nostro costume bianco ingiallito si può, basta utilizzare questi tre ingredienti.

In una bacinella d’acqua bollente aggiungiamo un cucchiaio di acqua ossigenata 40 volumi, il succo di un limone intero e un cucchiaio di sale grosso. Lasciamo in ammollo per almeno un’ora, se il nostro costume è molto ingiallito consigliamo di lasciarlo in posa per tutta una notte.

Trascorso il tempo indicato laviamo il costume da bagno con un sapone delicato e bicarbonato, ingrediente che viene spesso utilizzato per lavare i costumi. Effettuiamo un ulteriore risciacquo con aceto di mele.

Ecco come prevenire l’ingiallimento del costume bianco

Una volta scoperto come sbiancare il costume bianco ingiallito, dobbiamo seguire pochi e semplici consigli per prevenire questo fastidioso problema.

Prima di tutto dobbiamo sempre lavare il nostro costume una volta rientrati dalla spiaggia, così da eliminare residui di sabbia o di olii. Secondo poi bisogna sempre conservare il costume bianco in un sacchetto di stoffa, questo rispetto ad uno di plastica evita che il tessuto ingiallisca.

Grazie a questi accorgimenti nel lavare e conservare il costume, questo risulterà nuovo e luminoso.

