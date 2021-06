Con l’arrivo della bella stagione arriva nei supermercati e nei mercati ortofrutticoli anche la buonissima frutta di stagione. Angurie, fragole, ciliegie, albicocche, meloni giusto per citarne alcuni. Ogni frutto ha una propria composizione e valori nutrizionali che cambiano da frutto a frutto, ma potrebbe contenere anche degli allergeni.

Basti pensare per esempio ai soggetti allergici alle fragole a causa della presenza degli acheni, ossia i semi di colore giallo ben evidenti. Ma la fragola non è l’unica frutta di stagione a cui diverse persone sono allergiche. Infatti in questo articolo vedremo un’altra frutta molto gustosa che presenta le medesime problematiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Attenzione a questa frutta di stagione perché può provocare allergia e reazioni gravi

Tra la lista della frutta di stagione che potrebbe provocare delle reazioni per chi è allergico è la pesca. Questa contiene degli allergeni più o meno concentrati sia nella polpa che nella buccia. Proprio per questo motivo si può manifestare un’allergia solo alla buccia anziché a questo frutto nella sua interezza. I sintomi da allergia possono variare da soggetto a soggetto. In ogni caso i più comuni sono il prurito con il solo tatto o dopo l’ingerimento, gonfiore, problemi gastrointestinali e il grave shock anafilattico.

Se abbiamo il sospetto di essere allergici alla pesca o alla sua buccia, rivolgiamoci immediatamente al medico di fiducia. Con maggiore probabilità indicherà un allergologo oppure consiglierà dei test allergici da fare per confermare o meno l’ipotesi. Ecco perché dobbiamo fare attenzione a questa frutta di stagione perché può provocare allergia e reazioni gravi.

Attenzione anche agli altri frutti

Se c’è la probabilità di essere allergici alla pesca è possibile avere una reazione anche con altri frutti simili come l’albicocca, la ciliegia, la mandorla e la prugna. Queste infatti appartengono alla stessa “famiglia” delle Rosaceae.

Approfondimento

Attenzione a questa insospettabile pianta che abbiamo in giardino perché potrebbe essere pericolosa per la salute del nostro cane.