Invece delle solite orate o spigole, potremmo assaggiare un pesce molto saporito e salutare che non richiede una cottura particolare. Stiamo parlando del cefalo muggine, ricco di proteine e vitamine. La vitamina B contribuisce al funzionamento del metabolismo, la D alla salute delle ossa e la A al sistema immunitario. In più, questo pesce è anche ricco di fosforo, importante per la salute di ossa e denti.

Allora, facciamo scorta di vitamina D, B e fosforo per le ossa grazie a questo saporito pesce di stagione.

Ingredienti

4 cefali;

10 pomodorini datterini;

4 patate;

1 spicchio d’aglio;

1 cucchiaio di prezzemolo;

100 grammi di pangrattato;

olio extravergine d’oliva q.b.;

pepe rosa q.b.;

sale q.b.

Per prima cosa dobbiamo occuparci di pulire accuratamente i cefali. Dobbiamo quindi togliere le squame usando l’apposito strumento o il retro di un coltello da cucina, facendolo scorrere sui lati del pesce. In alternativa, in alcune pescherie sono disposti a venderci il pesce già pulito. Dobbiamo poi rimuovere le pinne dorsali e laterali, fare una leggera incisione sulla pancia per estrarre le viscere. Laviamo per bene i cefali sotto l’acqua corrente e asciughiamoli con un panno assorbente.

Ora occupiamoci del condimento, mescolando insieme prezzemolo, pangrattato e aglio tritato. Aggiungiamo un filo di olio extravergine, il pepe rosa e il sale.

Spalmiamo questa pasta all’interno e all’esterno del pesce. I nostri cefali adesso sono pronti per essere cucinati, ma dobbiamo ancora preparare la base di patate.

Sbucciamole e creiamo delle sottili fette anche utilizzando una mandolina. Mettiamole in una ciotola insieme a un abbondante giro d’olio e del sale. Mescoliamo il tutto così che l’olio e i condimenti si distribuiscano uniformemente sulle patate. Con queste creiamo un letto su una teglia oliata. Poi, laviamo e tagliamo i pomodorini a spicchi, unendoli alle patate. Adesso che abbiamo creato questo letto saporito possiamo adagiarci sopra i cefali.

Inforniamo tutto in un forno preriscaldato a 180 gradi. La cottura dovrebbe richiedere dai 30 ai 45 minuti per dei cefali di circa 250 grammi ciascuno.