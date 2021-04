L’estate è alle porte e come ogni anno per dimagrire velocemente si cerca qualunque tipo di soluzione. Si scaricano le app di fitness per allenarsi in casa o ci si affanna a cercare qualche dieta fai-da-te per perdere i chili di troppo. Rinunciamo alle cose più golose per cercare di rimetterci in forma. E se avessimo sempre sbagliato?

La scienza afferma che cibi di lunga masticazione aiutano a perdere peso

Facciamo molta attenzione perché si potrebbe dimagrire velocemente e definitivamente mangiando alimenti di una determinata consistenza, lo dice la scienza.

Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Wageningen in Olanda, e del Centro di Ricerca Nestlè, la consistenza dei cibi aiuterebbe a dimagrire. Mangiare cibi più duri sazierebbe prima.

Lo studio è stato condotto su 50 persone sane. Divisi in due gruppi, hanno ricevuto a giorni alterni, lo stesso pranzo. Unica differenza la consistenza degli alimenti. Un gruppo ha ricevuto “cibi morbidi”, hamburger, riso con verdure e pane soffice. L’altro ha ricevuto “cibi duri”, hamburger, insalata di riso, verdure crude e pane croccante. A cena, invece, i due gruppi hanno assunto i cibi che desideravano.

Cosa si è notato? L’apporto calorico del pranzo con i “cibi solidi” è risultato del 13% inferiore rispetto a quello del pranzo con “cibi morbidi”.

Allora cosa fa la differenza?

I risultati della ricerca devo essere ancora confermati da studi di più lunga durata. Ma i ricercatori affermano che i cibi di lunga masticazione, aiutano a ridurre gli apporti energetici. Questo perché masticare più a lungo aumenta il senso di sazietà. Quindi la consistenza del cibo fa la differenza.

Dunque, facciamo molta attenzione perché si potrebbe dimagrire velocemente e definitivamente mangiando alimenti di una determinata consistenza, lo dice la scienza.

Naturalmente se si vuole dimagrire nel modo giusto, è sempre un bene affidarsi a professionisti esperti, avere una corretta alimentazione e una regolare attività fisica.