La doccia è un momento piacevole che ci regala benessere e relax ogni giorno. Che sia calda o fredda, la doccia è un piacere irrinunciabile che sentiamo il bisogno di concederci pienamente. Quello che però dobbiamo ricordarci è di non trascurare la pelle del nostro viso. La pelle del viso è infatti particolarmente delicata e per quanto possa sembrare banale, dobbiamo prestarle particolari attenzioni. È incredibile come questi 4 semplici trucchi siano fondamentali per proteggere la pelle del nostro viso sotto la doccia.

Non alzare troppo la temperatura

La doccia calda rilassa i muscoli e favorisce la circolazione. Una temperatura troppo elevata però potrebbe rendere la nostra pelle secca privandola degli oli naturali che essa possiede, specialmente se si tratta del viso. Questi oli sono utili a proteggere la nostra pelle dagli agenti esterni: per questo motivo, è importante cercare di preservarli. La Redazione consiglia di tenere la temperatura dell’acqua tiepida. In alternativa, se proprio non possiamo rinunciare all’acqua calda, cerchiamo di non direzionarla direttamente sul viso.

Sciacquare bene mani e viso

Può sembrare banale ma sciacquare per bene mani e viso permette di evitare possibili irritazioni. Questo può accadere perché i prodotti per il corpo possono risultare troppo aggressivi per il viso. Consigliamo infatti di separare la routine della doccia con quella della detersione e la cura del viso.

Non tenere i prodotti del viso nella doccia

Proprio per via del punto trattato in precedenza, è bene non tenere i prodotti per il viso nella doccia. Oltretutto, le temperature elevate che si possono raggiungere nella doccia potrebbero alterare la qualità e le proprietà dei nostri prodotti.

Evitiamo il getto diretto

Esattamente come l’uso di acqua molto calda, anche direzionare il getto d’acqua contro il viso è un’azione che dobbiamo evitare. La pressione del getto, anche se bassa, potrebbe contribuire a seccare l’epidermide e quindi il modo migliore è quello di utilizzare acqua tiepida. Infine, al posto del getto diretto usiamo le mani per bagnare il viso. Dopo aver bagnato le mani con acqua tiepida, procediamo spruzzando il viso con delicati schizzi d’acqua.

È incredibile come questi 4 semplici trucchi siano fondamentali per proteggere la pelle del nostro viso sotto la doccia. Dopo averli messi in pratica noteremo senz’altro la differenza.

