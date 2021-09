Settembre è arrivato e, come tutti noi già sapevamo, le vacanze sono praticamente concluse. O almeno, lo sono per la maggior parte delle persone. Alcuni, infatti, continueranno il loro lavoro odierno in smart working per poi tornare in ufficio. E altri invece, lavorando online, possono sicuramente organizzare i propri viaggi con più tranquillità e in modo più improvvisato. Se ci troviamo in una di queste due categorie e non dovessimo ancora essere disposti a tornare alla vita di tutti i giorni, dobbiamo reinventarci. E soprattutto potremmo cercare nuovi posti da visitare, poco turistici ma decisamente e sicuramente interessanti. E oggi vogliamo parlare di uno di questi in particolare modo.

Un luogo davvero imperdibile che ci farà vivere un settembre unico e diverso dagli altri

Uno dei Paesi certamente più amati da tantissimi turisti è la Grecia. Le sue spiagge uniche, il cibo gustoso e appetitoso, la musica allegra e le persone sorridenti, ne fanno un luogo magico e imperdibile. Ma molti decidono di trascorrere le loro vacanze altrove perché ormai pensano di avere visto le isole più importanti di questo luogo. E altri, invece, magari non programmano un viaggio in Grecia per paura che sia troppo pieno di turisti. Beh, se volessimo evitare i turisti e scoprire un luogo davvero imperdibile che ci farà vivere un settembre unico e diverso dagli altri, c’è una soluzione. Potremo scegliere di andare ad Agiokampos. Questo posto, con un bellissimo mare e con bar sulla spiaggia, sicuramente ci farà entrare a contatto con la cultura greca ma ci darà anche la possibilità di rilassarci e di trovare la pace.

Cosa fare per rilassarsi e godersi questo luogo meraviglioso al massimo

Parliamo quindi in modo più approfondito di Agiokampos. Questo posto davvero interessante si trova a nord di Evia, nel settentrione dell’isola di Eubea. Avremo l’opportunità di godere di una spiaggia tranquilla, leggermente sassosa e di un mare cristallino tipico del Paese ellenico. Inoltre, i bar sulla spiaggia ci daranno l’opportunità di rilassarci mentre guardiamo l’orizzonte e mentre ci godiamo le belle giornate di mare. La strada sulla spiaggia, inoltre, renderà facilissimo qualsiasi tipo di spostamento, quindi potremo andare da un lido all’altro senza alcun tipo di problema.

La spiaggia è stretta, sassosa e molto lunga. Tra ciottoli bianchi che creano un contrasto unico con l’azzurro del mare, si trovano piccole zone di sabbia. Ci sono molti lettini sulla spiaggia, soprattutto in quella parte più vicina al porto. I turisti non rimarranno senza ombra sotto il sole di mezzogiorno: ci sono abbastanza ombrelloni sull’Agiokampos. Nelle zone deserte, puoi nasconderti all’ombra degli alberi che crescono molto vicino alla costa. I locali la sera, poi, renderanno piacevoli e allegre le ultime ore della giornata, quindi tutto di guadagnato!

Approfondimento

Una spiaggia nera, bagni di fango e una natura spettacolare, appena scopriremo in che luogo d’Italia si trova vorremo andare subito