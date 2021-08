Nell’alimentazione, i legumi ricoprono una posizione importante come fonte di proteine vegetali e di diverse vitamine, sali minerali e fibre. Logicamente, i vari legumi si differenziano l’uno dall’altro sia per il gusto e la consistenza che per il contenuto di nutrienti. Per questa ragione, ogni dieta che si rispetti contiene non uno, ma più varietà di legumi possibile.

Tra questi, un legume ricchissimo di nutrienti ma che in pochi conoscono è il fagiolo azuki.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Facciamo il pieno di vitamine e di fibre con questo legume che in pochi conoscono

I legumi sono un’ottima fonte di proteine, minerali e fibre che si abbinano perfettamente con i cereali integrali. Inoltre, si tratta di alimenti salutari estremamente economici e che si prestano bene a diverse preparazioni e ricette. Tra i legumi più noti e diffusi ci sono le lenticchie, i ceci e i fagioli. Ma ne esistono anche altri, meno noti e poco diffusi in Italia, come i fagioli azuki.

Questi fagioli sono tipici della cucina orientale e in particolare del Giappone, da cui deriva il nome. I fagioli azuki (azuki significa piccoli in giapponese) sono dei piccoli legumi ricchi di magnesio, ferro, zinco, potassio, rame, manganese, fosforo, selenio, e vitamina B. Inoltre, sono tra i legumi con meno grassi e calorie tra tutti e per queste ottime proprietà sono conosciuti come i “re dei fagioli”.

Anche se sono ancora poco conosciuti, negli ultimi anni i fagioli azuki sono entrati a far parte della scena gastronomica anche qui, in Italia. Ne esistono due categorie: quelli rossi e quelli verdi e questi ultimi sono particolarmente ricchi di antiossidanti.

Inoltre, essendo privi di glutine, sono perfetti anche per chi soffre di celiachia.

Come cucinare i fagioli azuki

Facciamo il pieno di vitamine e di fibre con questo legume che in pochi conoscono, preparando piatti dolci e salati a base di fagioli azuki.

In primo luogo, come tutti i legumi secchi, anche i fagioli azuki si devono lasciare in ammollo per 6-8 ore prima di cuocerli. In seguito, si bolliranno in acqua salata per 30 minuti prima di impiegarli in cucina. A questo punto, si potranno usare per preparare burger vegetariani, o la marmellata dolce di fagioli azuki rossi. In alternativa, i fagioli azuki sono perfetti per insaporire e arricchire zuppe, minestre e insalate fredde. Oppure ancora, questi fagioli sono i protagonisti di molte ricette tradizionali giapponesi e per questo potrebbero essere impiegati per una festa a tema nipponico.

Ecco, dunque, quali sono i re dei legumi, ricchissimi di proprietà e ottimi per preparare diversi piatti.