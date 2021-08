Creare un giardino e un ambiente esterno curato e gradevole non è un’operazione semplice. Gli amanti dell’outdoor lo sanno bene, infatti vorrebbero godere di questo spazio per rilassarsi e non dedicare il proprio tempo libero alla sua cura.

Occuparsi del proprio giardino, non vuol dire solo pensare alle piante e ai fiori. Ma è fondamentale pianificare gli spazi, le dimensioni e trovare tutti gli arredi giusti. Infatti per creare il giardino dei sogni sono questi gli accessori che non possono assolutamente mancare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È questa l’alternativa migliore al classico prato che ha bisogno di pochissime cure

Un prato verde, curato e rigoglioso è fondamentale per rendere il nostro giardino un ambiente ordinato e gradevole. Scegliere la concimazione giusta, il terreno adatto e una corretta irrigazione, è importante per evitare che il manto erboso ingiallisca e rovini l’estetica del nostro giardino.

Ma per creare un prato bello e rigoglioso, non esiste solo la classica erba. Infatti Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo parlare di un’ottima alternativa: il trifoglio nano. Una pianta perenne che appartiene alla famiglia delle leguminose, che non ha bisogno di particolari cure e che può essere calpestata senza che si creino dei danni.

Infatti è questa l’alternativa migliore al classico prato che ha bisogno di pochissime cure, perfetto per chi non desidera tagliare l’erba frequentemente.

Le sue radici sono ricche di azoto, quindi per crescere sano e rigoglioso, il trifoglio nano non necessita di concimi chimici o naturali. Proprio per questa sua caratteristica, migliora la qualità del terreno a beneficio di tutte le coltivazioni presenti.

Ma quali sono le sue caratteristiche

Il trifoglio nano produce delle foglie dall’aspetto molto fitto e in primavera regala dei bellissimi fiorellini rustici. Può arrivare ad un’altezza di 10 centimetri e per crescere necessita di luoghi soleggiati e ben drenati. Ha bisogno di un terreno semplice, comune, ma asciutto. Per questo motivo non dobbiamo esagerare con le innaffiature. Il trifoglio nano si adatta a qualunque tipo di clima, dal più caldo al più rigido.

La primavera è il periodo ideale per seminare il trifoglio nano. Ma facciamo attenzione a preparare molto bene il terreno, cercando di eliminare le erbe infestati, che potrebbero limitare la crescita delle sue radici.

È facilissimo reperire i semi di questa pianta, basta andare in qualsiasi negozio che si occupi di giardini.

Approfondimento

Ecco svelati i trucchi per avere un giardino straordinario con poca manutenzione