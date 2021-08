La nostra urina è un importante indicatore che ci aiuta a capire il nostro stato di salute. Infatti, se le nostre urine cambiano aspetto può esserci qualcosa che non va nel nostro organismo.

Spesso è l’alimentazione stessa a cambiarne l’aspetto e i cibi che assumiamo sono molto importanti per mantenere sani i nostri reni. In un precedente articolo abbiamo spiegato che bisogna fare attenzione perché esagerare con alcuni comunissimi alimenti potrebbe mettere in pericolo i nostri reni. I reni sono fondamentali per filtrare le sostanze di scarto dal sangue e quindi mantenere sano il nostro organismo.

Oggi la Redazione vuole spiegare che dobbiamo fare attenzione perché se la nostra pipì cambia colore potremmo soffrire di queste fastidiose patologie.

Questo aspetto è tutt’altro che trascurabile ed è importante capire quali sono le cause e in quali casi è opportuno consultare uno specialista. Analizziamo caso per caso per capire come dobbiamo comportarci.

Come sostengono gli Esperti, le urine in condizioni normali sono di colore giallo più o meno intenso. L’aspetto dovrebbe essere limpido e qualsiasi altra colorazione è sintomo di qualche alterazione nel nostro organismo.

Se le nostre urine si presentano scure e dall’odore intenso, probabilmente stiamo bevendo poco. Infatti, la disidratazione porta le urine ad essere più scure. In questo caso, sarà sufficiente reintegrare i liquidi perché torni tutto nella norma.

La disidratazione però non è l’unica causa di urine scure e dal forte odore. Infatti, ci sono alcuni farmaci che tra i possibili effetti collaterali presentano la pigmentazione delle urine.

Inoltre, se le nostre urine oltre ad essere scure assumono un aspetto torbido potremmo avere un’infezione delle vie urinarie. Generalmente questo tipo di infezioni si accompagnano ad un dolore intenso durante la minzione.

Urine di colore rosso

Se le nostre urine sono di colore rosso potrebbe essere per la presenza di sangue. Quest’ultima condizione si chiama ematuria. Le cause che portano ad avere del sangue nelle urine sono diverse.

Può presentarsi dopo traumi causati da sport di contatto, dopo la corsa oppure dopo un intenso allenamento fisico. Inoltre, se soffriamo di alcune patologie come i calcoli renali, la cistite e le coliche renali il sangue nelle urine è uno dei sintomi possibili.

Schiuma nelle urine

La schiuma nelle urine non deve preoccuparci se si tratta di qualche caso isolato. Se invece il problema si ripresenta nel tempo e persiste, potrebbe essere sintomo di un problema.

Anche in questo caso potrebbe essere causata dalla disidratazione, ma questo sintomo è tipico della proteinuria. La proteinuria è la presenza di quantità superiori a 150 mg/die di proteine nelle urine. In questo caso, è opportuno rivolgersi al medico di fiducia per chiedere un consulto.

Come comportarsi

In ogni caso, quando si presenta un’alterazione dell’aspetto delle urine che si protrae nel tempo è sempre bene consultare il medico. Il nostro medico ci indicherà la strada migliore consigliandoci esami specifici come quello delle urine o l’urinocoltura per individuare l’origine del problema.

Nei casi più seri e complessi potrebbe essere necessaria una visita specialistica per esami di approfondimento. In questo modo, gli esperti potranno aiutarci a capire le cause delle variazioni nelle urine e in che modo risolvere il problema.