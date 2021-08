Il pensiero più comune che si può fare è quello di assumere integratori perché così rafforziamo il sistema immunitario. Ma è veramente così? In realtà non proprio, infatti bisogna assumere vitamine se queste mancano. Dunque evitiamo di esagerare con queste vitamine perché non sempre fanno stare meglio. Prendiamole se ne abbiamo bisogno, se non ne abbiamo bisogno non è necessario prenderle.

Molte persone d’inverno tendono a prendere integratori con vitamine per rafforzare il proprio sistema immunitario. Questa sarebbe una decisione giusta se consigliata da un medico che attesta la vera necessità. Se non c’è necessità si può anche evitare.

“Ma sono solo vitamine, male non faranno”, questo è quello che molti pensano, ma non è propriamente esatto. Infatti, come ricorda anche l’Istituto Superiore di Sanità, un consumo eccessivo di vitamine può condurre a una patologia chiamata ipervitaminosi.

Ovviamente questo non è assolutamente possibile con una dieta sana ed equilibrata. Con una giusta alimentazione non si possono assumere troppe vitamine. Può accadere solo con l’assunzione eccessiva di integratori. Motivo per cui sul bugiardino viene specificata la dose giornaliera che non bisogna superare. E si consiglia di assumere gli integratori vitaminici quando si ha una reale necessità con la supervisione del medico o del farmacista.

Quando sto assumendo troppe vitamine?

Come faccio a capire se sto assumendo troppe vitamine? In realtà ogni eccesso di vitamina porta a un disturbo diverso. Ad esempio se si assume troppa vitamina A si potrebbe andare incontro a cefalea, vomito e stato di torpore. Nel caso della vitamina D si nota un aumento dei livelli di calcio nel sangue, con sete, dolori addominali e affaticamento. Con la vitamina E invece si può andare incontro a disturbi intestinali. Raro è l’eccesso di vitamina K che può dare vampate, trombosi e anemia.

