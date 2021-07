Fra tutti i microbi e parassiti che accogliamo nel nostro organismo ce ne sono alcuni che in qualche modo coabitano dentro di noi senza dare particolari sintomi. Il fungo della candida è presente sulla pelle o all’interno del corpo e prolifera in aree come lo stomaco, la bocca o le parti intime. Quindi, facciamo attenzione a questi sintomi che ci avvertono di una possibile e fastidiosa candidosi.

Come riconoscere i sintomi di uno sviluppo preoccupante e pericoloso della candidosi

Questa infiammazione rischia di diventare pericolosa quando il fungo si riproduce senza controllo. In questi casi potrebbe attaccare gli organi principali come il cuore, i polmoni o addirittura il cervello. Secondo il Centro di Controllo di Malattie (Center for Disease Control) questo fungo si sviluppa rapidamente ed è quindi importante riconoscerne i sintomi.

In primis si riscontrano dei problemi digestivi quali gas e gonfiori intestinali, costipazione, crampi e nausea. Sembra anche difficile riuscire a perdere peso se il batterio della candida è presente nel nostro tratto intestinale.

La fatica cronica è un altro segnale possibile di candida presente nel corpo. Sembra che il fungo in questione blocchi notevolmente la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore necessario al controllo del nostro stato emotivo e psicologico.

Vediamo quali sono gli altri sintomi che potrebbero anticipare la diagnosi della candida e quali sono dei rimedi da mettere in pratica.

Le infezioni e funghi della pelle e delle unghie sono sicuramente un campanello di allarme importante. Soprattutto se vediamo le unghie costantemente spezzate e scolorite, in associazione ad altri dei sintomi qui elencati, dovremmo fare un esame per escludere la candidosi.

Possono essere collegate a questo fungo anche la difficoltà a concentrarsi e le allergie stagionali.

Le infezioni delle parti intime soprattutto nelle donne sono nell’80% dei casi, sintomo di una presenza di candidosi.

Dieta adeguata e rimedi contro il fungo della candidosi

Con un supporto medico e le medicine necessarie, un alleato vincente è anche un regime alimentare adeguato. I primi alimenti da evitare sono zuccheri e carboidrati, almeno per un periodo, poiché permettono al fungo di svilupparsi velocemente.

Degli integratori a base di estratto di semi di pompelmo saranno un efficace metodo per sbarazzarsi di questo fungo deleterio.