Chi vive in periferia, a ridosso delle campagne coltivate, purtroppo conosce questo noioso fastidio: l’invasione delle mosche. Forse oggi, più di ieri, accentuato dal cambiamento dei metodi di coltivazione e concimazione. Alle volte sembra che ci siano più mosche che zanzare il che sembra davvero strano.

La cosa sconfortante è che spesso risultano inefficaci anche i tradizionali dissuasori chimici che siamo soliti attaccare alle prese della corrente. Quindi, come fare per liberarsi delle fastidiosissime mosche?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come eliminare le fastidiosissime mosche in casa con un furbo sistema ecologico ed efficace

In natura esistono delle piante che evolvendosi, hanno deciso di porsi a metà fra il mondo vegetale e il mondo animale. Ovvero, traggono nutrimento sia dalla fotosintesi clorofilliana, quindi dalla trasformazione della luce solare in zuccheri essenziali, sia dall’ingestione di proteine animali. Quindi cibandosi di insetti ma non solo.

Ci sono esemplari in Natura di questa pianta che riescono a catturare piccole prede come ratti e conigli. Si tratta delle nepenthes.

Questa pianta dalle lunghe e bellissime foglie verdi, nelle foreste vive aggrappata ai fusti delle piante più grandi. Necessita di molta luce ma schermata perciò lontana dai raggi diretti del sole. Possiamo vaporizzarla frequentemente per fornirle l’umidità di cui necessita e soprattutto per non far seccare gli ascidi. Questi sono una sorta di brocca o trappola con all’interno un liquido che ha la funzione di digerire le prede.

Esattamente come fanno i succhi gastrici.

Perché l’insetto dovrebbe finire preda della pianta?

Niente è lasciato al caso in Natura. Il bordo superiore dell’ascidio è cosparso di una sostanza particolarmente attraente e scivolosa. Le mosche finiscono facilmente per cadere all’interno e a bagno nel pericoloso succo che le scioglie.

In questo modo avremo un ottimo ed efficace sistema dissuasorio per i fastidiosi insetti. Inoltre, la pianta è semplice da mantenere e curare ed è molto decorativa. Nessuno sospetterebbe che sia il nostro “zampirone” naturale. Ecco come eliminare le fastidiosissime mosche in casa con un furbo sistema ecologico ed efficace ma anche estremamente bello e sofisticato fornito dalla Natura.