Lo stile di vita moderno, la dieta e l’alimentazione a base di prodotti industriali hanno causato numerosi problemi di salute nella popolazione mondiale.

Soprattutto in alcuni Paesi come gli Stati Uniti si è riscontrata una vera e propria ondata di consumazione eccessiva di zuccheri raffinati. Non è un caso che si tocchino dei livelli di obesità importanti sia nelle fasce più giovani che negli adulti. Uno studio australiano pubblicato il 7 giugno su “Frontiers Neuroscience” ci spiega perché dobbiamo fare attenzione agli zuccheri in eccesso soprattutto nei bambini perché potrebbero causare questi problemi.

Dati e statistiche sul consumo di zuccheri

Sempre secondo lo studio riportato sopra, la neuroscienziata Selena Barlett spiega come la maggior parte di bambini, adolescenti e adulti consumino troppo zucchero. Si parla di una dose di 100 g, 4 volte superiore a quella raccomandata dalla World Health Organization, ovvero 25 g per persona al giorno.

Questo consumo eccessivo provoca disagi e disturbi a lungo termine, fra cui iperattività, obesità e problemi cognitivi. Anche in Italia il Ministero della Salute nelle “Linee guida per una sana alimentazione” ha spiegato come consumare gli zuccheri per evitarne gli effetti dannosi.

Secondo alcuni esperti infatti, si ritiene che lo zucchero crei addirittura dipendenza come una vera e propria droga. In questo studio si spiega come i dolci, gli alimenti contenenti zuccheri raffinati, fra cui bevande e succhi, abbiano un vero impatto sul nostro funzionamento cerebrale.

Attenzione agli zuccheri in eccesso soprattutto nei bambini perché potrebbero causare questi problemi

In conclusione, secondo le ricerche riportate nel presente articolo vediamo quali e quanti zuccheri possiamo consumare al giorno. Si stima che se consumiamo ad esempio 2000 kilocalorie al giorno, solo il 10% debbano derivare dagli zuccheri.

Scegliamo quindi delle nuove abitudini ogni giorno evitando di bere bevande zuccherate di qualsiasi tipo. Anche i succhi di frutta senza zuccheri aggiunti contengono comunque molti zuccheri naturali, ragion per cui vanno consumati con moderazione.

Beviamo più acqua, evitiamo lo zucchero nel tè e nel caffè o limitiamoci ad un cucchiaino. Preferiamo snack sani e naturali come un frutto al posto di merendine. E soprattutto ricordiamoci di fare movimento e attività fisica. Anche una passeggiata tutti i giorni ci aiuterà ad attivare il metabolismo e a smaltire grassi e zuccheri in eccesso.