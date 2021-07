Si arriva in spiaggia, si lanciano gli asciugamani sulla sabbia e si corre a fare il bagno in acqua. Ma chi ha i capelli lunghi sa perfettamente che una volta fuori dall’acqua bisogna pettinarli, poiché il disastro è dietro l’angolo!

Diciamolo sinceramente, sono pochi coloro che si ricordano di riporre il pettine nella borsa del mare al fine di utilizzarlo anche in spiaggia. Un errore che conviene non commettere più. Inoltre, non serve solo ricordarsi del pettine ma è necessario anche capire quale tipologia di utensile risulta più idonea per disciplinare i nostri capelli, soprattutto dopo il mare.

Pettinare i capelli così è sbagliato, meglio usare questo oggetto per un risultato eccezionale

L’errore che si commette spesso è quello di pensare che per avere dei bei capelli possa essere sufficiente usare il giusto shampoo, balsamo, fare le maschere ed evitare le fonti di calore come la piastra. Invece, c’è di più, molto di più!

Sicuramente, pettinare i capelli così è sbagliato, meglio usare questo oggetto per un risultato eccezionale. In questo modo i nostri capelli saranno veramente spaziali. Stiamo parlando di uno strumento utile anche per districare i capelli sotto la doccia, oppure durante la giornata.

Il pettine da scegliere

Il pettine migliore è quello che non fa distinzioni tra capelli ricci, mossi o ricci, questo perché è indicato per tutti. In questo caso, risulta ottimo il pettine in legno. Evitiamo, quindi, materiali come la plastica con quei dentini che vanno solo a danneggiare il capello.

Scegliamo, invece, un bel pettine in bambù, in legno di sandalo e di faggio. I brand che li fanno sono tantissimi, quindi la scelta è ampia, ad esempio, tra quelli di Croll & Denecke, Eqlef, Tek, Remos o altri.

Questi pettini sono molto belli perché hanno sia l’opzione con i denti stretti sia quella a denti larghi. Inoltre, si sa che il legno, al contrario della plastica, non elettrizza i capelli e non spezza la superficie capillare.

