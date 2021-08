Il cioccolato offre moltissimi, sorprendenti benefici al nostro organismo. Quello più conosciuto è sicuramente il buonumore Difatti, è un antidepressivo naturale, in quanto contiene triptofano, una sostanza legata alla produzione dell’ormone del buonumore, la serotonina.

Secondo diversi studi, inoltre, è anche un ottimo cibo che protegge e migliora la salute cardiovascolare. I flavonoidi presenti nel cioccolato aiutano le arterie a mantenersi in salute e stimolano i muscoli cardiaci contro l’infarto.

Insomma, non solo è un dolce delizioso, ma è anche ottimo per la salute. Per questo, gli amanti del cioccolato impazziranno per questa idea geniale perfetta per l’estate. Se siamo amanti di questo dolce afrodisiaco ma d’estate lo troviamo sempre mezzo sciolto, questo articolo fa per noi.

Gli amanti del cioccolato impazziranno per questa idea geniale perfetta per l'estate

L’estate è un momento duro per gli amanti del cioccolato. Difatti, capita troppo spesso di voler pregustare una deliziosa barretta per poi scoprire che si è sciolta tutta. Ma non c’è da disperare.

Non buttiamo via il cioccolato sciolto, recuperiamolo mettendolo in congelatore. Non solo riusciremo a salvare la nostra preziosa barretta, ma ci gusteremo anche una sfiziosità ancora più buona di quello originale.

Questo trucco, applicabile ovviamente anche a barrette perfettamente sane, funziona particolarmente bene con i cioccolati con ripieno. Tuttavia, se lo lasciamo troppo in freezer il riempimento potrebbe perdere sapore. Per questo, è consigliabile consumare la barretta ripiena congelata entro pochi giorni. Essa si avvicina molto ad un dolce a metà strada tra un gelato e un ghiacciolo, molto più facile, però, da addentare.

Nessuno ci vieta, ovviamente, di sciogliere appositamente il cioccolato. Possiamo infatti versare il cioccolato in uno stampino apposito per poi congelarlo in freezer. Se abbiamo stampini particolari, potremmo offrire ai nostri ospiti, o a noi stessi, cioccolatini di tutte le forme e i gusti.

Questo è un ottimo metodo per creare una caramella-gelato, che si conserverà più a lungo fuori dal freezer rispetto ad una normale barretta.

