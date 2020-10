Hayao Miyazaki è uno dei maestri dell’animazione giapponese. Inizia la sua carriera negli anni ’70, ispirato dalle animazioni Disney che già si erano imposte nel mondo. Ha fondato lo Studio Ghibli, suo studio d’animazione, reso celebre dalla mascotte, un gatto di nome Totoro, protagonista del film “Il mio vicino Totoro”.

Da aprile il catalogo Netflix ha aggiunto molti dei film dello Studio Ghibli. Qui vi elenchiamo tre film di Hayao Miyazaki da recuperare su Netflix quanto prima.

Il Castello Errante di Howl

Dal romanzo di Diane Wynn Jones, seguiamo la vita di Sophie, una cappellaia. Maledetta da una strega, si ritrova nel corpo di una donna anziana. L’incontro con Howl, potentissimo mago errante, cambierà a 360° gradi la vita della giovane Sophie, ora bloccata nel corpo dell’anziana.

Kiki Consegne A Domicilio

Altro adattamento dello Studio Ghibli, tratto dal romanzo di Eiko Kadono, un’autrice giapponese. Il film parla di una streghetta di nome Kiki. A 13 anni, la ragazzina deve andare via da casa e farsi una vita propria. Capiterà in una città costiera dove cercherà di immettersi nel tessuto sociale.

La città incantata

Capolavoro dello Studio Ghibli e vincitore del Premio Oscar per l’animazione nel 2003, questo film ha superato Titanic per quanto riguarda gli incassi al botteghino.

Anche questo film, tratto da un romanzo di Sachiko Kashiwaba, parla di crescita come gli altri. La giovane Chihiro, durante un trasloco con la famiglia, si perde con i genitori in una strana città. I genitori, trasformati in maiali da un maleficio, vengono presi in ostaggio. Starà a Chihiro capire come farli tornare normali e ricondurli a casa. Sullo sfondo, una città incantata, come ci suggerisce il titolo. Popolata da spiriti, divinità e streghe, sarà il trampolino di lancio per la giovane Chihiro e per la sua maturità.

Questi tre film di Hayao Miyazaki da recuperare su Netflix sono inclusi nell’abbonamento, ma si consiglia di recuperare anche gli film del cineasta giapponese.