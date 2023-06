Dal 24 maggio ad oggi i mercati americani sono saliti di diversi punti percentuali. Ieri non appena sono state toccate delle resistenze di lungo rilevanti, gli oscillatori hanno mostrato delle divergenze negative, e i prezzi hanno preso la strada del ribasso. Divergenza negativa di brevissimo, oppure siamo all’inzio di una correzione di diversi punti percentuali? Riteniamo che Wall Street presto riprenderà la strada del rialzo e spiegheremo questa affermazione brevemente nei prossimi paragrafi.

La scadenza del tempo

Il 22 giugno scadrà un importante setup mensile. Il prossimo è previsto per il giorno 30. Nel 90% dei casi, le nostre date calcolate con metodi statistici tendono a individurare minimi/massimi assoluti/relativi.

Per questo motivo, dopo che ieri sono stati intercettati livelli di prezzo ed è iniziato un ritracciamento, riteniamo che questo possa trovare supporto nei prezzi e nel tempo nella giornata del 22 giugno. In caso contrario, una nuova inversione rialzista verrebbe cercata in data 30 giugno.

Oggi sarà ulteriormente importante per capire quale percorso campione attendere da ora al 22 e poi 30 giugno.

Vediamo cosa accadrà da ora a mercoledì, e poi tracceremo il nostro successivo percorso campione.

Wall Street presto riprenderà la strada del rialzo: come regolarsi?

La giornata di contrattazione di venerdì 16 giugno si è chiusa in ribasso per i listini americani, e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.299,12

Nasdaq C.

13.689,57

S&P500

4.409,59.

Ieri i mercati sono rimasti chiusi per festività. Cosa attendere oggi? Continuazione del ribasso, oppure ripresa del railzo?

Ecco i livelli da monitorare: il rialzo mensile dovrebbe continuare fino a quando si continuerà ad assistere a chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

33.783

Nasdaq C.

13.455

S&P500

4.291.

Sono queste giornate decisive per il brevissimo, ma la nostra view rimane saldamente rialzista fino al setup annuale del 4 agosto. Di volta in volta vedremo cosa accadrà o meno fino a questa data.

Lettura consigliata

Come arredare un terrazzo trascurato e farne un paradiso fiorito dove mangiare in estate spendendo poco