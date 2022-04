Non potremo fare più a meno di questo libro intrinseco di mistero e vendette che ci terrà incollati alle pagine

Vi sono diversi generi di libri. Sentimentale, teendrama, horror, thriller, fantascientifico e così via. Ognuno racconta una storia, che può essere reale, autobiografica oppure romanzata. Solitamente, i film che hanno fatto la storia del cinema sono tratti proprio dai libri. Ecco perché leggere un libro non è solo una passione, ma è l’origine delle azioni che amiamo vedere.

Per esempio, non ci saremmo mai aspettati che dei fumetti potessero essere l’ispirazione alla serie di film che hanno, letteralmente, sbancato il botteghino. Oppure, chi l’avrebbe mai detto che la scrittrice della saga di Harry Potter diventasse una delle più ricche dell’intero Pianeta?

Per non parlare del fatto che nelle più prestigiose Università, il tema di Harry Potter sia diventato argomento di tesi e di corsi. Insomma, la lettura non è solo una passione. È uno spunto per fare qualcosa di speciale, ma è anche un modo per evadere dalla realtà.

Scorrere le pagine, leggere parola dopo parola, ci fa dimenticare l’ambiente circostante e ci catapulta in un Mondo parallelo, che esiste solo nella nostra immaginazione. Ma la lettura è anche un modo per allenare la mente e prevenire la demenza.

Sono tantissimi i pro della lettura, ma non ne parleremo in questa sede. Oggi, infatti, presenteremo un libro, che piacerà a molti. È uno delle prossime uscite di maggio 2022 e già in tanti stanno fremendo per la sua uscita nelle librerie.

Per chi ama il genere thriller

Non potremo più fare a meno di questo libro, se adoriamo il genere thriller. Delitti a Fleat House di Lucinda Riley uscirà tra qualche giorno in tutte le librerie italiane e ci terrà davvero incollati alle pagine. Anche perché il genere è uno dei più amati: il thriller.

Già dalla copertina è possibile cogliere qualche dettaglio. La copertina presenta una bella villa, raggiungibile da una stradina, circondata da alberi. Sembra che il cielo stia andando verso l’imbrunire, cosparso da nuvole grigie e rosa. Insomma, sembra l’ambientazione di uno dei film più thriller di sempre, Cluedo.

Non potremo fare più a meno di questo libro intrinseco di mistero e vendette che ci terrà incollati alle pagine

La storia di Delitti a Fleat House narra di mistero, vendette, omicidi e segreti all’interno di questa villa, Fleat House. In realtà, si tratta di un dormitorio di una scuola, in cui giorno dopo giorno accadono diversi omicidi.

Sarà chiamato l’ispettore in pensione Jazz Hunter a risolvere il caso. Dapprima riluttante ad accettare, dopo sempre più convinto della decisione, perché andando in fondo al caso scoprirà tanti segreti che lo porteranno a risolvere il crimine. Non dobbiamo fare altro che aspettare la sua uscita, prevista per il 25 maggio 2022.

