Una mente lucida e sveglia è il desiderio di ogni persona, dalla più alla meno giovane. Col passare del tempo, la nostra memoria e la nostra concentrazione cominciano a vacillare ed ecco che i tempi della gioventù sembrano un ricordo lontano. I pensieri, lo stress, gli impegni non fanno altro che appesantire la nostra testa e portarci a dimenticare facilmente le cose.

Esistono, tuttavia, vari modi per mantenere una certa lucidità ed evitare di dimenticare anche il nostro nome. Ecco quali sono e cosa dovremmo fare per godere al massimo dei loro benefici.

Esistono solo 4 modi per mantenere giovane il cervello ma non tutti li seguono correttamente

Cominciamo con i primi due: mangiare bene e dormire a sufficienza. È risaputo che l’alimentazione svolge un importante ruolo nelle nostre funzioni cerebrali. Alcuni tipi di frutta e verdura, infatti, tra cui la frutta secca, aiutano a prevenire l’invecchiamento del cervello ed eventuali malattie neurodegenerative.

D’altra parte, chi dorme sufficientemente riesce a concentrarsi meglio, ma non soltanto. Il buon sonno si collega anche ad un miglioramento dell’umore, ad una maggiore creatività ed al controllo delle proprie emozioni. Tutti segni, questi, di una mente lucida, riposata e quindi più in forma.

Non solo cibo e sonno

Il terzo e il quarto modo riguardano le nostre attività, sia fisiche che mentali, che purtroppo spesso sottovalutiamo. Ci riferiamo rispettivamente all’attività motoria e alla lettura. Praticare sport e tenersi in movimento serve a scaricare lo stress, il che alleggerisce anche la mente. La lettura, dal canto suo, insieme ai cruciverba e ai giochi di parole, come spiegato in questo link, evita l’atrofizzazione delle nostre funzioni cerebrali.

Ecco perché è importante avere cura del nostro benessere a 360 gradi, per stare bene nel corpo e nella mente. Seppur si tratti di gesti molto semplici, la maggior parte di noi, però, spesso li ignora e li sottovaluta. Infatti, esistono solo 4 modi per mantenere giovane il cervello ma non tutti li seguono correttamente, perché non iniziare?