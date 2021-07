Ferragosto, spiaggia, compagnia, un falò, la luna piena, qualche birretta. Che cosa manca? È evidente. Manca chi suona la chitarra e dà alla serata quell’allegria e quella leggerezza di cui, in un contesto del genere, non si può fare a meno. Portare con sé la chitarra, però, potrebbe essere scomodo. In aereo significa avere un bagaglio in più, e non è scontato che ci sia qualcuno che la sappia suonare. Per fortuna, esiste lo strumento musicale perfetto che tutti quanti dovrebbero imparare a suonare.

Lo strumento musicale perfetto per le serate estive

Per fortuna, nel 1997 è nato il Guitalele. Chiamato anche guitarlele è veramente uno strumento magnifico perché ha le sei corde della chitarra, ma le misure e la portabilità dell’ukulele. Il guitalele può essere anche collegato a un amplificatore, e per questo si adatta a ogni contesto oltre che a ogni luogo. È venduto sia come chitarra da viaggio che come chitarra per bambini.

Lo strumento musicale perfetto che tutti quanti dovrebbero imparare a suonare

Su internet ci sono svariati tutorial per imparare gli accordi base ed essere in grado nel giro di pochissimo tempo di strimpellare qualche canzone estiva e intrattenere tutta la compagnia durante le serate in spiaggia.

Il prezzo di un guitalele di base si aggira intorno agli 80 euro, perciò si pone sul mercato come uno strumento abbordabile che ci si può permettere di comprare con il proposito di imparare a suonarlo. Insomma, grazie a questo strumento musicale non esisterà più il pericolo di una serata noiosa. Infatti sarà la svolta sia per le serate in spiaggia sia per qualsiasi altro viaggio o occasione: un tragitto in treno, un pomeriggio al parco o una cena improvvisata a casa.

