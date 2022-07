Tempo di vacanze, che per molti italiani significa anche che è arrivato il momento di fare lunghi viaggi in auto. Vediamo come evitare che le ore passate in macchina ci rovinino le ferie.

Come prevenire il dolore alla parte bassa della schiena in auto

Arrivati in vacanza abbiamo solo voglia di rilassarci, esplorare e divertirci. Eppure a molti sarà già capitato di rovinarsi i primi giorni di ferie per colpa del mal di schiena. Infatti, se trascorriamo lunghe ore in auto per giungere a destinazione, è probabile che la zona lombare ne risenta. Questo capita non solo a chi guida, ma perfino ai passeggeri. Tuttavia alcuni piccoli accorgimenti potrebbero aiutarci a prevenire il problema.

Innanzitutto, per chi guida, è importante adottare una postura corretta. Esistono in commercio anche degli appositi sostegni per la zona lombare. Se non li abbiamo a disposizione, possiamo provare un trucchetto dell’ultimo minuto: arrotolare un asciugamano e posizionarlo tra la parte bassa della schiena e il sedile. I passeggeri possono invece cercare di cambiare posizione ogni 20 o 30 minuti. Per tutti, vale la regola di prendersi pause frequenti e cercare di fare un po’ di stretching. E se tutto questo non funzionasse? Ecco quali esercizi potremmo provare per liberarci del mal di schiena lombare dopo un lungo viaggio.

Esercizi per alleviare il mal di schiena ai lombi dopo un viaggio in macchina

Sono tre gli esercizi di stretching da fare dopo un viaggio in auto. Innanzitutto dobbiamo dare sollievo alla parte bassa della schiena. Quando siamo seduti in auto, la colonna vertebrale è incurvata in avanti. L’obiettivo è dunque allungarla in direzione opposta. Mettiamoci sdraiati a pancia in giù con i gomiti piegati e i palmi delle mani sul pavimento, all’altezza del petto. Poi stendiamo lentamente le braccia e solleviamo il petto, senza però far staccare i fianchi dal pavimento. Dovremmo sentire un allungamento della parte bassa della schiena.

In secondo luogo, proviamo la posizione yoga del gatto per sciogliere la schiena, il collo, le spalle e la zona pelvica. Cominciamo con il metterci a quattro zampe, con le braccia tese e perpendicolari alle spalle e le ginocchia sotto i fianchi. Quando inspiriamo abbassiamo la testa, portando il mento verso il petto e inarcando la schiena verso l’alto. Cerchiamo anche di stringere leggermente gli addominali e i glutei. Poi, espirando, guardiamo verso l’alto e inarchiamo la schiena nella direzione opposta.

Infine, il terzo esercizio è l’affondo. Mettiamoci in ginocchio, appoggiamo i palmi a terra e il piede destro fra le mani. Poi facciamo scorrere il ginocchio sinistro indietro sul pavimento, mantenendo fianchi bassi, finché non sentiamo che l’anca e la coscia sinistra si stanno allungando. Poi ripetiamo con la gamba opposta. Facciamo tutti e tre questi esercizi per alleviare il mal di schiena e iniziare le vacanze in forma! Ma non dimentichiamoci che lo stretching fa bene tutto l’anno: anche solo 5 minuti di yoga al mattino prima di scendere dal letto possono fare la differenza.

