Come ben sappiamo, lavare i denti è una pratica fondamentale se si vuole mantenere la bocca in un buono stato di salute. Una corretta pulizia, infatti, consente di rimuovere non solo i residui di cibo, ma anche tutti quei batteri responsabili della formazione della placca e del tartaro. Inoltre, questo processo aiuta a prevenire diverse malattie del cavo orale, come le carie ed altre patologie gengivali.

Per fare ciò, però, è importante munirsi di un buon spazzolino (come, ad esempio, quello elettrico) e di dentifrici efficaci. Questi ultimi, però, la maggior parte delle volte contengono diversi ingredienti inutili per la pulizia dei denti, come coloranti e conservanti. E inoltre talvolta costano davvero molti soldi, tanto da non essere alla portata di tutti.

Per questi motivi, in questo articolo spiegheremo tutti i procedimenti necessari per realizzare un ottimo dentifricio naturale fai da te. Per farlo, infatti, avremo bisogno soltanto di due ingredienti: il bicarbonato di sodio e la malva secca. Nelle prossime righe sveleremo le proprietà di questi elementi e come bisognerebbe utilizzarli nel modo migliore.

Bastano 2 ingredienti per realizzare questo dentifricio naturale sbiancante

Il primo ingrediente necessario per creare il nostro dentifricio è il bicarbonato di sodio. Quest’ultimo, lo conosciamo tutti, è un sale dalle mille proprietà che può essere utilizzato per svariati scopi. Ad esempio, grazie alla sua capacità di neutralizzare gli odori, si può usare anche come deodorante per eliminare la puzza di sudore.

Non tutti sanno, però, che il bicarbonato è anche molto efficace per la pulizia dei denti e del cavo orale. Infatti, per via delle sue proprietà abrasive e sbiancanti, esso è un ingrediente basilare di moltissimi dentifrici e di varie preparazioni farmaceutiche.

Tuttavia, a causa della sua consistenza, se utilizzato nella maniera sbagliata il bicarbonato rischia di danneggiare lo smalto dei denti e anche le gengive. Per questo motivo, prima di essere utilizzato, andrebbe prima di tutto frullato per farlo diventare simile allo zucchero a velo.

Un secondo componente davvero eccezionale

Per potenziare l’effetto del bicarbonato potremmo aggiungere anche qualche foglia di malva secca. Quest’ultima è una pianta spontanea, appartenente alla famiglia delle Malvacee, che ha una lunga tradizione d’uso a scopo medicinale. Infatti le radici, le foglie ed i fiori sono edibili e vengono adoperati per creare infusi dalle proprietà lassative, diuretiche ed antinfiammatorie.

Soprattutto nei fiori, poi, è presente una sostanza simile al muco che aiuta a proteggere la gola, donando sollievo anche al cavo orale. Per questo motivo, essi vengono utilizzati per prevenire e contrastare le irritazioni della bocca e per lenire la tosse, o problemi gastrointestinali.

Come preparare questo dentifricio naturale

A questo punto possiamo creare il nostro dentifricio. Una volta frullato il bicarbonato, inseriamo all’interno dello stesso mixer anche le foglie di malva secca. Frulliamo nuovamente il tutto, per far sì che entrambi gli ingredienti siano amalgamati, dopo di che versiamo il composto in un barattolo. Quindi, abbiamo appena visto che bastano 2 ingredienti per realizzare questo straordinario dentifricio naturale.

Quando siamo pronti per lavarci i denti, basterà versare un po’ di polvere sulla mano, bagnare la testa dello spazzolino e intingerla nella polvere. Ora non ci resta che strofinare delicatamente le setole sui denti per rimuovere tutti i residui e risciacquare.

