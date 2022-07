Cosa ci riserva l’oroscopo di agosto? Che ci si creda o no, c’è sempre una certa curiosità nel dare una sbirciatina alle predizioni degli astri. Soprattutto ora che molti di noi sono in vacanza e tra una chiacchierata e l’altra hanno più tempo da dedicare alle questioni frivole. Se poi, il responso è favorevole non ci dispiace affatto nonostante lo scetticismo, perché sappiamo che una certa dose di fortuna aiuta molto nella vita e fa girare le cose nella giusta direzione. Questi segni zodiacali brilleranno di fortuna ad agosto, un mese che porterà con sé importanti opportunità da cogliere al volo.

Una splendida alleata

La Bilancia inizierà il mese senza particolari scossoni, ma già dall’11 agosto Venere nel segno del Leone diventerà una splendida alleata che porterà con sé i risultati tanto attesi. Chi ha investito in progetti impegnativi vedrà riconosciuto il suo lavoro, e avrà tante belle soddisfazioni da suscitare l’invidia dei colleghi. Promozioni in ufficio e in azienda potrebbero essere la conclusione di un percorso di crescita in cui si è tanto investito. Per chi lavora in proprio si prevedono incontri interessanti che potrebbero portare a forme di collaborazione proficua.

Anche per gli studenti il momento è favorevole e finalmente i Bilancini potrebbero avvertire quel senso di perfezione e armonia nella vita che tanto desiderano. Presi da tanti successi, sarebbe meglio tener d’occhio le finanze e non spendere eccessivamente durante le vacanze. Così raccomandano le stelle. Il risparmio in questo periodo è quasi doveroso, e ci permette di vivere con una certa tranquillità.

In amore, gli astri ci parlano di nuovi incontri soprattutto per i single, da fare sotto il sole infuocato o al chiaro di luna. Per chi è in coppia è necessario spezzare la noia della routine approfittando delle vacanze per tornare ad essere romantici e a tubare a lume di candela.

Questi segni zodiacali brilleranno di fortuna ad agosto, il mese della svolta

Mese con alti e bassi per l’Acquario. I nati di questo segno hanno sempre un grande carica comunicativa e riescono a coinvolgere gli altri nei loro progetti in cui esprimono una brillante creatività. Ma, a volte, ignorano le critiche e seguono una logica che è chiara solo per loro. Questo atteggiamento potrebbe essere motivo di frizione con i colleghi di lavoro che si sentono ignorati e sottovalutati. Le stelle consigliano di tenere a freno questa tendenza, e di cercare di essere più partecipativi e collaborativi con gli altri. Le questioni andrebbero affrontate con più diplomazia per non rovinare i rapporti.

Il momento più positivo del mese arriverà dal 20, con l’ingresso di Marte in Gemelli che spezzerà questi irrigidimenti restituendo agli Acquario la brillantezza di sempre. Da questa data un vento di leggerezza sfiorerà anche i rapporti amorosi.

