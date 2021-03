Ci sono degli esercizi da fare prima di andare a dormire per sentirsi meglio, per rilassarsi completamente e per dare forza al corpo. Sono semplicissimi e si possono fare prima di andare a dormire, quindi non richiedono molto tempo.

Vista la situazione attuale in cui l’Italia si trova, fare movimento risulta molto difficile. Lo sport individuale al parco è consentito, ma per chi lavora tutti il giorno potrebbe risultare complicato. Soprattutto ora che un po’ di freddo è tornato. Quindi non rimane che allenarsi a casa e fare un po’ di esercizio quando si trova del tempo.

Esercizi da fare prima di andare a dormire per sentirsi meglio

L’esercizio da fare prima di andare a dormire è un po’ di stretching. Questo allenamento è molto utile per allungare i muscoli del corpo, i nervi e aiuta anche a rilassare la mente. Infatti sarebbe ottimale mettere un po’ di musica rilassante mentre si fanno gli esercizi.

Il primo esercizio da fare serve ad allungare i flessori dell’anca. Per svolgerlo sarà necessario mettersi in ginocchio su un tappetino, allungare la gamba sinistra portare il braccio destro disteso verso l’alto e inclinare il busto verso sinistra. Tenere la posizione almeno per 30 secondi. Ovviamente l’esercizio è da fare ambo i lati.

Un altro esercizio da fare è distesi a pancia in su. Piegare la gamba sinistra verso il petto per poi portarla oltre la gamba distesa a terra. Cercare di tenere la schiena ben salda al pavimento e contemporaneamente di allungare la gamba sinistra oltre la gamba destra. Tenere la posizione sempre per 30 secondi.

Da questa posizione, per allungare i muscoli della schiena, basta portare al petto entrambe le gambe piegate, abbracciarle e tenere la posizione per un minuto.

Per aiutare invece la circolazione sanguigna delle gambe, è necessario avvicinarsi ad una parete. Sollevare le gambe, distenderle sul muro e mantenerle in estensione, ottenendo un angolo retto con gambe e schiena. Tenere la posizione per 30 secondi.

