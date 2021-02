Capita a molti di dover stilare una delega al fine di consentire ad altra persona un particolare adempimento. In queste circostanze capita spesso di domandarsi come si scrive una delega senza errori? In questa guida completa i Tecnici di ProiezionidiBorsa forniranno delle istruzioni pratiche e un esempio di come scrivere una delega correttamente.

Che cos’è

Un aspetto importante per la stesura di una delega riguarda l’analisi della sua finalità. A cosa serve la delega che si ha in animo di sottoscrivere? A ritirare un documento, oppure a consegnarlo? Quale funzione dovrà svolgere la persona delegata e cosa dovrà indicare il delegante? Queste sono domande a cui è necessario rispondere prima ancora di iniziare a compilare il foglio. Inoltre, è importante capire cosa significhi delegare qualcuno a fare qualcosa al posto nostro. In base a quanto stabilisce il nostro diritto amministrativo la delega è: un provvedimento attraverso il quale una persona trasferisce ad un’altra i propri poteri al fine di esercitare l’interesse del primo. Tale rapporto giuridico si costituisce di almeno due figure che sono il delegante, colui che concede la delega, ed il delegato, ossia la persona che riceve la delega.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Esempio di come scrivere una delega correttamente: indicazioni e fac-simile

Per avere un esempio di come si scrive una delega correttamente si deve porre attenzione ad alcuni aspetti. Per prima cosa si devono indicare le generalità del delegante e quelle del delegato. Dopo aver inserito tutte le generalità dei soggetti, è necessario indicare lo scopo della delega. Per scopo della delega si intende il compito che il delegante assegna al delegato in sua vece. In questo caso potrebbe trattarsi del ritiro di una raccomandata o della consegna di qualche modulo o documento, oppure di una rappresentanza.

Insomma, le circostanze che permettono di delegare una persona possono essere varie e di diversa natura. In calce alla delega è utile apporre il luogo e la data assieme alla firma autografa del delegante. L’atto di delega è accettabile solo se provvisto di una copia del documento di riconoscimento del delegante. Per tale ragione, è opportuno procurarsi per tempo quanto occorre. Inoltre, è richiesto al delegato di portare con sé il documento di identità che si potrà richiedere in sede di presentazione della delega. Questo è un semplice esempio di come scrivere una delega correttamente.

Di seguito proponiamo un modello di delega generica che è possibile utilizzare come fac-simile:

Il/La sottoscritto/a_______________________nato/a a___________________

il___________residente in via_______________CAP____________________

Città________________Codice Fiscale________________________________

Documento di identità n. ___________________________________ rilasciato dal Comune di_____________________in data__________________

DELEGA

il/la sig./sig.ra______________________nato/a________________il________

residente in via________________CAP____________Città________________

Codice Fiscale______________Documento di identità n.__________________

rilasciato dal Comune di_______________in data________________________

a (indicare il tipo di operazione per cui si esegue la delega)

Luogo e data______________ Firma del delegante____________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del delegante in corso di validità

Approfondimento

Come compilare una raccomandata A/R: istruzioni semplici e chiare