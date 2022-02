3 borghi tutti italiani perfetti da visitare a febbraio se vogliamo passare un weekend all’insegna del romanticismo e innamorarci di nuovo

Finalmente la pandemia sembra darci i primi momenti di tregua e per molte persone questo significa ricominciare a viaggiare. E questo è uno dei periodi migliori dell’anno per due giorni alla scoperta dell’Italia. Il Carnevale e San Valentino stanno per regalare colore e magia ai nostri luoghi. In particolar modo, a questi 3 borghi tutti italiani perfetti da visitare a febbraio. Se non sappiamo dove andare o siamo abituati a muoverci all’ultimo momento, siamo capitati nel posto giusto. Queste 3 perle sono davvero a due passi da noi.

Un weekend all’insegna del relax a Sirmione

Iniziamo con un grande classico per chi ama i centri termali e ha bisogno di un fine settimana per ricaricare le energie. Stiamo parlando di Sirmione, perla nei pressi del Lago di Garda in provincia di Brescia. In questo particolare periodo dell’anno, la cittadina non è invasa dai turisti. Un’occasione da non perdere per una gita sul Lago, una visita al borgo e una salita romantica sul Castello Scaligero. Ma c’è di più. Per San Valentino le strutture ricettive e gli stabilimenti termali regalano offerte imperdibili per le coppie. Meglio approfittarne.

I fiori di Spello

Spostiamoci in Umbria per parlare di Spello, borgo pluripremiato in provincia di Perugia. Spello è famoso anche come borgo dei fiori e per l’Infiorata del Corpus Domini, che si tiene fra maggio e giugno. Ovvero un evento in cui le strade della cittadina vengono ricoperte da fiori per più di 1 chilometro.

Se amiamo i fiori e i colori, però, non dobbiamo aspettare l’inizio dell’estate. Anche in questo periodo le strade di Spello sono inondate di piante coloratissime. Una passeggiata nel borgo e una visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore ci ruberanno il cuore.

3 borghi italiani perfetti da visitare a febbraio se vogliamo passare un weekend all’insegna del romanticismo e innamorarci di nuovo

Se San Valentino è la nostra festa preferita, dobbiamo visitare almeno una volta nella vita Vico del Gargano, borgo di quasi 8.000 abitanti nel foggiano. San Valentino è, infatti, il patrono di questo meraviglioso paesino e a metà febbraio fioccano le celebrazioni del Santo degli Innamorati.

Due le tappe imperdibili. Il Vicolo del Bacio nei pressi della Chiesa di San Giuseppe e il Pozzo delle Promesse. Il luogo in cui gli innamorati si giurano amore eterno e rinnovano le proprie promesse.

