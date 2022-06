Alcune idee per arredare una casa piccola con gusto e spendendo pochi soldi rendendola accogliente e funzionale

Il sogno di molti è vivere in una casa spaziosa con un bel giardino. In attesa di realizzarlo, possiamo prendere in affitto o comprare un appartamento di dimensioni più modeste. In questo caso si possono rendere accoglienti e funzionali gli spazi minimi a disposizione anche spendendo poco.

Giovani coppie o studenti universitari oppure single hanno spesso problemi nell’arredare gli ambienti dalle dimensioni limitate. Con alcuni accorgimenti e con un budget minimo, farlo sarà abbastanza facile. Scopriamo allora alcune idee per arredare una casa piccola.

Per prima cosa dovremmo concentrarci su ciò che è di fondamentale importanza in una casa. Bagno a parte, la cucina potrebbe essere problematica. Si possono sfruttare le altezze mettendo vari pensili. Per il tavolo meglio uno a scomparsa con sedie pieghevoli. Un’altra soluzione sarebbe mettere un piano penisola con sgabelli che possiamo inserire sotto.

Per le altre stanze, cominciamo a dare più luce all’ambiente scegliendo un colore chiaro per le pareti. Un bianco accostato con un colore pastello o uno più forte e a contrasto potrebbe andare bene.

Altri spunti

Le pareti troppo vuote meglio vivacizzarle con foto, poster, adesivi o specchi che riflettono la luce delle finestre. Anche le tende sono importanti, preferibilmente metterle chiare per lo stesso motivo.

Per quanto riguarda il soggiorno. l’arredo minimo consiste in una zona relax e una legata eventualmente allo studio. Con poco spazio si potrebbe scegliere una parte attrezzata per sistemare libri, stoviglie e altro e anche la TV. Un piccolo divano e una poltrona in un angolo o in mezzo alla stanza sarebbero l’ideale. Per lo studio esistono in commercio tante soluzioni con scrivanie minimal da addossare a una parete e sedie comode. Delle mensole possono servire per sistemare documenti o cancelleria.

A seconda del tipo di appartamento si potrebbe creare un soppalco per ricavare la zona notte. In mancanza, in camera mettiamo un letto contenitore ribaltabile o uno con cassettoni intorno.

Un altro modo per risparmiare è il fai da te. Con cassette della frutta pulite e ridipinte possiamo fare dei comodini o una mini libreria.

In un monolocale meglio scegliere un divano letto. Col fai da te è possibile crearne uno usando bancali di legno. Sopra si può mettere un materasso, che funzionerà anche da divano. I bancali possono servire pure per costruire tavoli, panche, divanetti e così via.

Infine, l’illuminazione è importante. Meglio scegliere più punti luce e una bella lampada a LED nella zona relax. In questo modo l’atmosfera sarà più accogliente e risparmieremo pure dei soldi accendendo poche lampade per volta.

