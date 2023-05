Continua la debolezza della moneta unica europea che tocca livelli che non vedeva da 2 mesi a questa parte. Inoltre, era da un anno che non si vedeva un ribasso così prolungato dell’euro contro il dollaro. Diversi fattori hanno contribuito a rafforzare il dollaro e a indebolire l’euro. Da un lato l’incertezza sulle discussioni sul tetto del debito negli Stati Uniti e i dati economici statunitensi positivi hanno sostenuto il dollaro USA (USD). Dall’altro la più grande economia dell’Unione Europea, la Germania, è stata in recessione nel 1° trimestre, con un calo del PIL dello 0,3%.

Era da un anno che non si vedeva un ribasso così prolungato dell’euro contro il dollaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 26 maggio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0722, in ribasso dello 0,01% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,75% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Dopo la mancata rottura del massimo in area 1,1092, le quotazioni hanno accelerato al ribasso e raggiungendo e superando l’obiettivo in area 1,0852. La mancata tenuta di questo livello potrebbe sancire la definitiva inversione al ribasso con possibilità di discesa fino in area 1,068.

Da notare, però, che il supporto intermedio in area 1,0701 ha tenuto e potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per un nuovo rialzo. Una conferma in tal senso si potrebbe avere da una chiusura giornaliera superiore a 1,0852. Chiaramente per una ripresa più duratura potrebbe essere decisivo il superamento di area 1,1092.

Time frame settimanale

Sul settimanale la situazione è molto chiara. Area 1,109 ha frenato l’ascesa delle quotazioni facendole ritracciare. Un punto di approdo naturale potrebbe essere area 1,0579 che già in passato ha frenato la discesa del cambio euro dollaro. Per le prossime settimanale, quindi, monitorare con attenzione i due livelli di prezzo indicati.

Da notare che la rottura di questo supporto potrebbe spingere le quotazioni verso la parità.

