2 mestieri facili per diventare milionari e alla portata di tutti. Non serve il titolo di studio 

Quante volte si sogna di poter diventare ricchi ma nella realtà quotidiana ci sembra quasi impossibile. A volte si pensa che ci vogliono grandi specializzazioni e invece esistono fra i tanti 2 mestieri facili per diventare milionari. Non serve un titolo di studio particolare ma solo una certa abilità e la voglia di riuscire.

Quando accendiamo la televisione sovente incontriamo dei personaggi molto famosi e anche molto ricchi. Alcuni sono diventati ricchi grazie al petrolio come gli arabi, altri invece con le industrie o attraverso delle invenzioni innovanti.

Persone che hanno fatto fortuna

Oggi tutti conoscono il nome di Elon Musk che grazie al suo genio inventivo e uno degli uomini più ricchi al Mondo. Lo stesso vale per chi si è buttato nella tecnologia ed ha accumulato ricchezza grazie ai computer. Fra questi spiccano Bill Gates o il fondatore di Apple, Steve Jobs. Tutte queste persone non sono solo milionarie, ma anche miliardari.

Cosa fare nella vita

Al di là della ricchezza si dice che nella vita è meglio fare ciò per cui ci si sente portati perché crea un maggior senso di soddisfazione. In effetti oltre al cosa, è importante anche come si fa il proprio lavoro. La ricerca di un lavoro è naturalmente importante per poter vivere, solo che a volte non sempre se ne vedono le possibilità. Eppure esistono dei mestieri che potrebbero aprirci la strada anche a realizzazioni milionarie.

2 mestieri facili per diventare milionari e avere successo

Uno di questi mestieri è lo scrittore. Molti scrittori famosi, che sono diventati anche ricchi, hanno cominciato semplicemente per caso. Non sapevano di essere dotati di particolari abilità ma, come si dice, hanno provato. In questo campo non esistono dei veri e propri specialisti, né in genere si fa una scuola per poter diventare famosi scrittori. Tutt’al più si potrebbe studiare letteratura, possibilità che apre la strada ad un’eventuale insegnamento. Ma la possibilità di scrivere, come di leggere, resta alla portata di tutti.

C’è chi è capace di scrivere romanzi sentimentali come Rosamunde Pilcher, che ha avuto un gran successo. Oppure dei romanzi d’azione ho degli spy story come Ken Follett. Celebri due suoi romanzi inseriti fra i 100 più grandi best sellers del Mondo: I pilastri della Terra e La cruna dell’ago.

Ultimamente e stato pubblicato un libro che ha avuto un notevole successo. Il suo titolo è Diario di una schiappa, scritto da Jeff Kinney. Il libro è scritto in modo molto semplice, come il diario di un bambino che si sta raccontando. Questa immediatezza ha avuto un enorme successo fra i ragazzi e in tutto il Mondo ha superato le 250 milioni di copie vendute. Diventare scrittore è una possibilità aperta a tutti.

La fotografia, senza bisogno di studi particolari

Un altro mestiere che potrebbe aprire la strada al successo, sia alle donne sia agli uomini, è quello del fotografo. Forse è poco noto, ma per fare il fotografo in Italia non c’è bisogno di un titolo particolare. Le stesse scuole di fotografia sono un’opzione. Frequentare uno stage o un corso di fotografia è sempre un investimento sul futuro. In effetti per chi desiderasse fare fotografia di cibo o di Still Life, forse è opportuno seguire dei corsi di specializzazione.

Ma per fare della fotografia artistica, della fotografia di matrimonio, dei reportage ci vuole solo esperienza. Questo campo perciò è aperto a tutti e molti grandi fotografi hanno cominciato solo spinti dalla loro grande passione. È proprio questa che poi ha dato anche un discreto successo economico. Inoltre non è vero che per essere grandi fotografi è necessario acquistare macchine fotografiche costosissime. L’importante è capire come scattare una buona fotografia.