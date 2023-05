Sembra il Marocco e ha spiagge mozzafiato la città di Giusy Buscemi, meta economica per il ponte del 2 giugno 

In procinto dell’estate tutti cominciano a organizzare le proprie vacanze per il periodo di ferie. La prima occasione utile per staccare dalla quotidianità per molti italiani sarà il ponte del 2 giugno. Per tale weekend, così come per i successivi viaggi, bisognerà trovare una destinazione. Molti sognano magari di andare in Marocco, in realtà vi è una città in Italia che assomiglia a Marrakech, inoltre è ricca di cultura, buon cibo e dipone di un mare azzurrissimo. Luogo ideale per fare una vacanza indimenticabile e anche a buon prezzo.

Le previsioni meteo dei primi di giugno sono ancora incerte, se da un lato qualcuno prospetta un aumento di temperature, dall’altro non si escludono temporali. Tali dubbi attanagliano anche quello che sarà l’andamento generale dell’estate.

Per i nostri weekend fuori dunque, più che rinunciare al mare, magari ci conviene trovare destinazioni che offrano attrazioni diversificate. Così da poter approfittare del mare in caso di tempo soleggiato, in caso contrario approfittarne per vedere un posto nuovo e scoprirne la storia è la cultura.

Un binomio che trova massima realizzazione in un’incantevole città, quella dove è nata Giusy Buscemi.

Sembra il Marocco e ha spiagge mozzafiato la città siciliana poco distante dall’Africa

Giusy Buscemi è diventata un volto celebre in seguito alla sua vittoria a Miss Italia, si è aggiudicata il titolo nel 2012. Da allora abbiamo avuto modo di conoscerla come attrice, basti pensare al suo ruolo nelle prime stagioni de Il paradiso delle signore. Negli ultimi tempi invece, l’abbiamo vista come Manuela Nappi in Un passo dal cielo, ruolo in cui dovrebbe tornare nell’ottava stagione.

Giusy Buscemi è siciliana ed è nata nel 1993 in provincia di Trapani, precisamente nella bellissima Mazara del Vallo. Una città sulla costa che disterebbe all’incirca 200 km dall’Africa.

In questa città avremo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le spiagge, diversificate nella loro morfologia. Troveremo sia aree libere che lidi attrezzati.

Ciò che rimane costante è la bellezza del mare azzurro e cristallino che lambisce le coste.

Andiamo a vedere quelle sabbiose. Tra queste vi è la nota spiaggia di Tonnarella, perfetta anche per i bambini poiché dotata di fondali bassi. Segue la spiaggia di Capo Feto, puntellata da macchia mediterranea e appartenente a una riserva naturale. È frequentata da nudisti e dagli amanti del surf.

Sabbiosa ma intervallata a una zona rocciosa, la spiaggia di Kartibubbo, poco nota ed estremamente tranquilla, luogo ideale per rilassarsi leggendo un bel libro. Al di sopra della stessa si erge un vecchio faro.

A poca distanza e dalle medesime caratteristiche, la Cala dei Turchi, spiaggia ideale per fare immersioni subacquee.

Poco frequentata anche la Quarara, spiaggia rocciosa e dalle acque particolarmente tiepide.

Cosa vedere in questa località

Il centro storico di Mazara del Vallo è davvero particolare e assolutamente da vedere. Infatti si tratta della cosiddetta Kasbah, ossia dell’antico quartiere arabo che sembra trasportarci improvvisamente in Marocco o in Tunisia. Attraverso le sue viuzze ci si immette tra edifici colorati e decorati, lasciti del dominio arabo.

Mazara però ha una lunga e stratificata storia alle spalle che la rende ricca e variegata per quanto concerne le proprie attrazioni culturali.

Ne è esempio il Satiro Danzante, statua simbolo della città e conservata nell’omonimo museo. Ripescata dal mare, risalirebbe al periodo a.C.

Interessante anche la vasta area archeologica di Roccazzo, risalente al periodo eneolitico e i cui reperti si trovano nel museo Mirabilia Urbis.

Testimonianza normanna l’Arco Normanno, antica porta di accesso e antistante Piazza Mokarta.

Queste sono solo alcune delle attrazioni che troveremo a Mazara.

Come nel resto della Sicilia, potremo gustare anche una cucina appetitosa, basata soprattutto su pesce e sui noti gamberi rossi.

Se ci interessa trascorrervi il ponte del 2 giugno, spulciando su Booking vi sarebbero sistemazioni a partire già da cifre inferiori ai 50 euro a notte.

Dunque sembra il Marocco e ha spiagge mozzafiato la città di Mazara del Vallo, una realtà tutta da scoprire e che ci conquisterà.

Uno dei tanti posti della nostra meravigliosa penisola, che offre un mare cristallino anche al Centro-Nord.