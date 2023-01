È la miglior macchinetta del caffè 2023: qualità e prezzo sono imbattibili! Lo dicono i test

Caffè a casa buono come al bar? Ecco la classifica delle migliori macchinette per il caffè espresso e non solo. Vediamo come scegliere un buon elettrodomestico spendendo il giusto.

L’italianità si esprime anche attraverso una bella tazzina di caffè! D’altronde, è diventata una delle specialità del Belpaese. Un’abitudine, un piacere, un rito a cui è difficile fare a meno. La verità è che il caffè piace sempre di più e negli ultimi anni sono triplicati gli acquisti delle macchinette per preparare il caffè espresso. (Probabilmente è anche per questo che il loro prezzo è aumentato: circa il 15% rispetto all’anno scorso, dicono le statistiche).

Per i più tradizionali, la moka non si batte, eppure, oggigiorno sono tantissime le macchinette capaci di preparare un’ottima bevanda. Sul mercato ce ne sono di molti tipi e per tutte le tasche.

I modelli più venduti (circa il 76%) sembrano essere quelli che usano il caffè compresso in capsule monodose. Non tutti sanno che le capsule possono essere anche riciclate facilmente.

Non dobbiamo guardare solo il prezzo!

Se da un lato abbiamo il mercato che sforna continuamente prodotti all’avanguardia, dall’altro dobbiamo tenere in considerazione diversi fattori prima di procedere all’acquisto della macchinetta. Il prezzo, ovviamente, incide sulla spesa ed è, in genere, il primo fattore che ci spinge a decidere se comprare o meno un certo prodotto. Tuttavia, bisognerebbe analizzare anche il costo del caffè (per l’intero anno) che serve per quel determinato apparecchio. (Ad esempio, le capsule costano sicuramente in più rispetto al caffè in grani).

A testare le macchinette del caffè in circolazione ci ha pensato Altroconsumo che ha stilato una lista delle migliori marche.

Dunque, scopriamo qual è la miglior macchinetta del caffè 2023 secondo la recentissima indagine di mercato

Sono stati analizzati diversi aspetti. Non solo l’erogazione del caffè, ma anche la fase di riscaldamento della macchinetta e la temperatura del caffè appena fatto. Tra i parametri positivi, secondo gli esperti, abbiamo la crema.

Un caffè cremoso ha buone probabilità di essere anche di buona qualità. Inoltre, i test hanno valutato anche la facilità o meno di pulire l’apparecchio.

Secondo Altroconsumo la De’ Longhi è la miglior macchinetta del caffè 2023. In particolare, si parla della De’ Longhi Nespresso Gran Lattissima En650.

Seguono: