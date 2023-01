Toro, Toro, Toro: il mercato azionario sarà inarrestabile e molti che oggi non ci credono se ne pentiranno amaramente!?

Il 19 dicembre, e poi il 6 gennaio, nostre ultime date di setup, hanno dato una forte spinta ai mercati. L’anno dovrebbe formarsi con questo pattern: minimo a gennaio e massimo a fine novembre/inizio dicembre. Il rendimento atteso è fra il 15 e il 20%. Toro, Toro, Toro e sarà inarrestabile. Oppure questa è una beffa colossale e ci porterà al mattatoio?

Momento davvero positivo per i mercati. Il barometro della prima settimana dell’anno fa ben sperare per i prossimi mesi. Ora il rialzo, fra alti e bassi fisologici, potrebbe continuare fino al prossimo setup del 31 gennaio. Il nostro conteggio fino ad aprile è il seguente: gennaio mese di minimo, a febbraio esplosione rialzista fino al setup del 6/7 marzo, che potrebbe portare a una fase laterale ribassista fino al 6 aprile.

I nostri algoritmi prevedono questo scenario

La settimana probabilmente dovrebbe mostrare il seguente andamento: minimo nella giornata di lunedì e massimo in quella di venerdì. Fra mercoledì e giovedì ci sarà probabilmente un ritracciamento. Per quanto riguarda il mese in corso, il minimo dovrebbe essere stato già segnato e il massimo verrà segnato probabilmente negli ultimi giorni a ridosso del 31 gennaio. Oggi come da attese giornata positiva, e alle ore 17:26 del 9 gennaio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

14.884

Eurostoxx Future

4.085

Ftse Mib Future

25.430

S&P 500 Index

3.950,50.

Toro, Toro, Toro: il mercato azionario sarà inarrestabile

Sono queste infatti le previsioni decennali elaborate dai nostri algoritmi sulla base delle serie storiche dal 1898. Tutto ciò che di peggio poteva impaurire i mercati nei mesi successivi è stato già scontato. Inflazione e tassi alti, crisi energetica e guerra Ucraina che potrebbe durare anni con un lento stillicidio.

Il minimo decennale potrebbe essere stato già segnato, e tutti coloro che attendono probabilmente un ingresso, lo faranno molto tardi, se lo faranno, perchè saranno alla ricerca estenuante di un minimo sempre più basso. Come spiegato diverse volte su queste pagine, la storia insegna che la migliore strategia di investimento è quella di comprare a rate (dollar cost average) nei primi 27 mesi del decennio e poi mantenere per il lungo termine. Presto molti saranno disperati perchè forse si potrebbero accorgere di aver perso un ottimo “treno veloce e performante”.

Venaimo al breve termine. Quali sranno i livelli di supporto da non rompere al ribasso per i prossimi giorni?

Dax Future

14.443

Eurostoxx Future

3.952

Ftse Mib Future

24.750

S&P 500 Index

3.778.

Il rialzo settimanale potrebbe essere solo all’inizio. Toro, Toro, Toro non solo nel breve termine