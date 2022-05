Chi ha bambini piccoli in casa, sa bene che le finestre saranno sempre piene delle impronte delle loro manine curiose. A volte, però, la colpa non è neanche dei nostri figli. Basta infatti un nostro gesto di fretta, per chiudere la finestra, ed ecco che scappa la ditata. Non è proprio gradevole fare bella mostra di finestre con impronte, che oscurano anche la resa visiva del vetro. Pensiamo, ad esempio, a quando riceviamo visite a casa. Se la tenda è un po’ spostata, gli occhi di chi viene a trovarci non faranno che soffermarsi sulla serie di stampi a forma di mani sui vetri.

Dobbiamo quindi provvedere a pulire le finestre con cura. Forse con i detergenti classici non riusciamo a ottenere un risultato ottimale. Per cui, ci sarebbe bisogno di un piccolo aiuto. E non tutti sanno che questo aiuto può arrivare dalla dispensa in cucina. Eliminiamo subito ditate e brutte impronte dalle finestre grazie a un prodotto che tutti abbiamo in casa. E che usiamo, a volte, anche per i disturbi digestivi.

Un bicchiere di acqua e bicarbonato

Molti sanno che un cucchiaio di bicarbonato di sodio sciolto in un bicchiere d’acqua può dare vita a una soluzione basica. Questa può essere ingerita per contrastare acidità di stomaco e disturbi della digestione. Soltanto poche persone però sanno che la stessa soluzione può aiutarci in casa a lustrare le finestre, rimuovendo, in particolare, le impronte sui vetri.

Eliminiamo subito ditate e brutte impronte dalle finestre con un preparato naturale che si usa anche come digestivo

Possiamo usare la soluzione di acqua e bicarbonato, che in genere beviamo per contrastare i nostri disturbi digestivi, per pulire le finestre. Basta sciogliere in un bicchiere d’acqua un cucchiaio di bicarbonato e intingervi la punta di un panno di cotone pulito. Con la punta del panno strofineremo i corpi finestrati nei punti dove risiedono le ditate. Lasceremo asciugare e quindi spruzzeremo su tutta la finestra lo spray vetri, come di consueto. Asciugheremo con un altro panno di cotone pulito e potremo notare come ditate e impronte di palmi di mani saranno andate via. I nostri vetri risplenderanno, saranno a prova del nostro orgoglio e anche dell’occhio indagatore dell’ospite pronto a giudicare l’igiene in casa nostra.

