Puntualmente dopo aver lavato i denti o il viso ecco comparire quelle fastidiose macchioline. Sembra proprio che qualcuno si sia messo lì apposta a schizzare sullo specchio per farci un dispetto. Magari ce la prendiamo con il nostro compagno o con i nostri figli. In realtà potremmo essere noi i colpevoli senza saperlo.

Infatti è del tutto normale che vetri e specchi di casa si sporchino di calcare. Per non parlare di quelli in bagno che sono sicuramente più soggetti a schizzi incontrollati. Non dobbiamo disperare se ogni volta che li puliamo sembrano non uscire mai alla perfezione. Con questo detergente semplice da preparare non spenderemo più soldi in prodotti non efficaci. Con pochi euro ecco pronto il detergente vetri dei sogni.

Via gli aloni da vetri e specchi con questo facile e veloce detergente fatto in casa per renderli brillanti

Abbiamo già visto qual è il passaggio fondamentale per ottenere un risultato davvero impeccabile. Non basta avere un buon detergente se poi spargiamo tutto lo sporco sul vetro. È questo il segreto per pulire i vetri in modo efficace e dire addio agli aloni.

Ora vedremo come preparare questo detergente fai da te utile per tante superfici. A differenza della maggior parte dei detergenti fatti in casa questo prevede l’utilizzo di pochi ingredienti. Ma non il solito aceto che potrebbe essere anche più inquinante. Useremo un prodotto che sta diventando quasi indispensabile per le pulizie di casa.

Stiamo parlando dell’acido citrico, un composto che in natura si trova negli agrumi e in particolare nei limoni. Questo composto ha proprietà disincrostanti e sgrassante, perfetto per la pulizia dei vetri.

Cosa serve per il detergente fai da te

1 litro di acqua tiepida;

160 gr di acido citrico;

1 cucchiaino di detersivo per piatti.

Basterà mescolare gli ingredienti e lasciar sciogliere l’acido citrico per bene. Dopodiché trasferire il composto in un flacone spray e utilizzarlo su specchi e vetri. Un paio di spruzzi sulla superficie dopo aver tolto la polvere. Poi utilizziamo un panno di cotone o microfibra e le macchie andranno subito via. Se notiamo qualche alone probabilmente dobbiamo utilizzare un panno differente. Passiamone un altro asciutto e tutti gli aloni rimasti andranno via.

Quindi, via gli aloni da vetri e specchi con questo facile e veloce detergente fatto in casa per renderli brillanti. Questo detergente è davvero efficace per vetri splendenti e liberi dal calcare. Cambiando leggermente le dosi e creando un composto più pastoso possiamo utilizzarlo per altri utilizzi. Ad esempio per pulire questa zona del bagno dove potrebbero annidarsi microbi, batteri e sporcizia.

