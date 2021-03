Il box doccia in vetro è non solo molto comodo da usare, ma anche un vero elemento di design. Aggiunge quel tocco di sofisticatezza ad ogni bagno. Con le sue linee invisibile, crea l’atmosfera giusta. E si adatta bene ad ogni stile, sia classico che moderno. Ma per quanto sia bello è un po’ più difficile da gestire. Va pulito spesso, e molte volte il calcare non vuole saperne di andarsene. Lasciando macchie e aloni antiestetici. Ma chi l’avrebbe mai detto che un detergente fatto in casa possa fare miracoli?

Niente più calcare e box doccia sempre splendente con questo detergente fatto in casa

Di solito si opta per detergenti e spray molto costosi per eliminare il calcare. E delle volte, vista la durezza dell’acqua nella città in cui viviamo, il risultato non è quello aspettato. Ma è in questi casi che i rimedi della nonna ci vengono in soccorso. Con questo detergente il box doccia sarà di nuovo brillante.

Per preparare questo liquido magico serviranno:

a) 500ml di acqua calda;

b) 120gr di bicarbonato;

c) 250ml di aceto bianco (meglio se distillato);

d) 120ml di detersivo per piatti.

Prima di tutto bisogna mischiare l’acqua calda, il bicarbonato e l’aceto in una ciotola. Meglio se il contenitore ha il beccuccio, così sarà più facile versarlo. Mischiare il tutto, non c’è da preoccuparsi se farà un po’ di schiuma. Dopodiché si aggiunge il detersivo per piatti, e si mischia bene con un cucchiaio per qualche minuto. Ora si travasa il mix in un contenitore con lo spruzzino. Si aggiunge un po’ d’acqua per diluirlo leggermente. E abbiamo creato il nostro detergente!

Quindi, ecco qui. Niente più calcare e box doccia sempre splendente con questo detergente fatto in casa. Basterà spruzzarlo sul vetro, sulle piastrelle e anche sul piatto doccia. In tutti i punti in cui il calcare si è depositato. Con uno spazzolino da denti vecchio, o una spazzola si strofina bene. Si risciacqua e tutto lo sporco e il calcare saranno spariti!

