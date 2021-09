Molte persone sono profondamente convinte che il nostro destino sia scritto nelle linee che percorrono i palmi delle nostre mani. Questa credenza è assai diffusa, e ormai si è radicata nel tempo.

Ciò che, invece, in pochissimi riuscirebbero ad immaginare è che anche l’ombelico sarebbe in grado di rivelare qualcosa su di noi. Ed è per questo che esiste un reale studio dietro le caratteristiche del piccolo buchetto sulla nostra pancia.

Lo studio dell’ombelico è una pratica antica, grazie a cui era possibile conoscere in anticipo il destino e il carattere di un neonato. Inoltre sarebbe in grado di rivelare il carattere di un individuo. Scopriamo meglio che forma ha il nostro ombelico e cosa svelerebbe su di noi.

Sembra assurdo ma la forma dell’ombelico svela il carattere di una persona

Spesso non ci pensiamo, ma l’ombelico è davvero qualcosa di straordinario all’interno del nostro corpo. È il primo vero punto di congiunzione tra noi e nostra madre, grazie a cui abbiamo ricevuto il nutrimento necessario alla nostra crescita.

Si forma attraverso un processo di cicatrizzazione, dopo che il cordone ombelicale viene reciso a parto avvenuto. Ognuno ha un ombelico diverso da quello degli altri, e la cosa non deve in alcun modo sorprenderci.

Infatti esistono tantissimi tipi di ombelico molto diversi. Sporgente, profondo, tondo, socchiuso, e tantissime altre forme. Capiamo subito il significato di ognuno di questi.

Ombelico sporgente

Se, guardandoci la pancia, notiamo che il nostro ombelico sporge verso l’esterno, probabilmente avremo un carattere forte. Chi ha questo ombelico vuole avere sempre ragione ed è molto sicuro di sé (anche troppo, a volte). Per questo è molto esigente, e pretende tanto dalle persone, anche in amore.

Tondo come un cerchio

Il proprietario di questo ombelico è ottimista e ama la vita. Vede sempre il bicchiere mezzo pieno, e sorride alla vita nonostante le difficoltà. Inoltre è un ottimo amico e confidente.

Ombelico ovale

Queste persone sono tendenzialmente ansiose, piene di impegni e alquanto agitate. Chi ha questo ombelico vive l’ansia come uno stato naturale, e vive tutto in questo modo.

Schiacciato verso il basso

Non sono molte le persone ad avere questo tipo di ombelico. La forma è chiusa, timida e riservata, un po’ come l’individuo a cui appartiene. Il carattere è forte e sicuro di sé, tanto che non ha bisogno della riprova sociale. Infatti i social non sono una cosa che lo interessano, poiché è molto concentrato sulla propria realizzazione.

Ecco tutto ciò che può rivelare su di noi il nostro ombelico. Sembra assurdo ma la forma dell’ombelico svela il carattere di una persona.

Approfondimento

Pancia sgonfia e addominale più tonico con questi 3 esercizi perfetti da fare comodamente a casa e adatti anche ai principianti