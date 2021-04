Stress, fatica, agenti atmosferici, alimentazione e uno stile di vita sedentario influenzano la salute e la bellezza di pelle, capelli e unghie.

Quale donna o quale uomo non desidera avere una chioma folta e sana o una pelle luminosa e radiosa? Entrambi sono un biglietto da visita e una parte importante della nostra persona.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi si possono trovare in commercio una grande varietà di prodotti e trattamenti mirati alla cura e al miglioramento dell’aspetto fisico che non sempre producono i tanto attesi risultati.

Però esistono prodotti e rimedi naturali attraverso i quali si riescono ad ottenere effetti soddisfacenti.

Capelli lucidi, unghie forti e pelle luminosa è possibile ottenerli attraverso un semplicissimo prodotto naturale, il lievito di birra.

Per chi desidera unghie forti, pelle e capelli luminosi e belli non può non utilizzare questo unico e solo prodotto, vediamo in che modo.

Il lievito di birra aiuta a mantenere in buona salute il sistema nervoso, il cuore, aiuta a riequilibrare la flora batterica intestinale e fa bene al fegato.

Da sempre utilizzato per chi ha problemi di pelle, unghie fragili e capelli sfibrati, in quanto purifica la cute rendendola morbida e luminosa e rafforza la crescita di unghie.

Il lievito sia fresco sia secco è molto facile da trovare sia nei supermercati sia nei negozi alimentari.

Si può assumere tagliato a scaglie o spolverizzato in sostituzione del sale e del formaggio per insaporire cibi, insalate e minestre, oppure attraverso integratori in compresse.

In queste dosi non si incorre in alcun rischio di aumento di peso.

Può essere somministrato anche sciogliendo due cucchiaini di lievito secco con del succo di carote, da assumere in tre volte nell’arco della giornata avendo cura di conservarlo in frigo durante le pause.

Il lievito va consumato crudo in quanto cotto ad alte temperature perde la sua funzione.

Inserito in un contesto di dieta equilibrata grazie alle vitamine in esso contenute è davvero un toccasana per il nostro corpo.

Un metodo per godere dei suoi benefici è quello di realizzare comode maschere casalinghe.

Maschera viso

Mescolare un cucchiaino di lievito in polvere in mezzo bicchiere di vasetto di yogurt naturale e applicare sul viso per 10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Oppure sciogliere un panetto di lievito con un cucchiaino di latte tiepido. Amalgamare e far diventare cremoso. Spalmare sul viso e collo evitando il contorno occhi. Lasciare in posa 20 minuti e risciacquare con acqua tiepida.

Maschera capelli

Versare tre cucchiai di lievito secco in mezza tazzina di olio evo o acqua e mescolare bene, fino ad ottenere un composto morbido e cremoso. Applicare sui capelli lavati e tamponati, massaggiando bene.

Risciacquare ed asciugare come di consueto.

Maschera unghie

Basta immergere le unghie in una soluzione di lievito e acqua tiepida. Oppure spalmare una parte del composto sulle cuticole.

Ovviamente da evitare l’assunzione per i soggetti allergici.

Per chi desidera unghie forti, pelle e capelli luminosi e belli non può non utilizzare questo unico e solo prodotto, davvero un elisir di bellezza.