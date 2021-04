La Pasqua è appena passata e molti di noi si stanno accingendo fare il cambio stagione, incoraggiati anche dall’aumento delle temperature. Questo compito è spesso ripetitivo e provoca tristezza e frustrazione a molti di noi che non sopportano disfarsi delle cose che non usano più.

Se facciamo parte di questa categoria, allora è meglio affidarsi ai consigli di chi della disciplina domestica ne ha fatto un mestiere. Infatti oggi vogliamo svelare l’infallibile metodo giapponese che tutti stanno usando per le pulizie di primavera. I consigli nipponici, infatti, sono i migliori quando si tratta di unire il pratico allo psicologico.

Il metodo “konmari”

Stiamo parlando del metodo di Marie Kondo, una guru del decluttering conosciuta e amata da tutte le celebrità. I suoi consigli sono diventati ormai dei comandamenti per tutti gli amanti dell’ordine.

La donna, dopo aver iniziato la sua carriera come consulente del riordino, con il passare degli anni è diventata una vera e propria star. Infatti ha pubblicato un manuale, “Il magico potere del riordino”, ed è pure stata la protagonista di una serie targata Netflix.

Oggetti e sentimenti

La vera rivoluzione del suo approccio alla casa consiste nell’abbinare i propri possessi a delle emozioni. Infatti consiglia di buttare via, o meglio di donare, le cose che non ci procurano più dei sentimenti positivi.

Queste, infatti, di solito finiscono accatastate negli angoli più bui e polverosi dei nostri armadi. E non solo. A volte tutto questo cumulo ci fa pensare che abbiamo bisogno di acquistare ancora più mobili. Questo circolo vizioso, oltre a portarci a spendere, fa diventare la nostra casa caotica e strabordante.

Oggi abbiamo illustrato l'infallibile metodo giapponese che tutti stanno usando per le pulizie di primavera.