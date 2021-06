Negli ultimi anni i casi di dermatite sono aumentati notevolmente. Tra le molte cause, quella del contatto con alcuni particolari tessuti è ancora poco conosciuta. Purtroppo, invece, la dermatite cosiddetta “da tessuto” non solo non è rara, ma rischia di aumentare.

Il motivo fondamentale, secondo alcuni studi, è che vestiamo sempre più vestiti ricchi di coloranti e altre sostanze chimiche poco gradite alla pelle e tessuti sintetici. Si stima che almeno l’8 % delle dermatiti è provocata dagli abiti che usiamo tutti i giorni.

Per questa ragione sarebbe bene conoscere quali tessuti sarebbe bene evitare. Soprattutto per chi ha la pelle molto delicata, ecco quali sono i capi e i tessuti più pericolosi che non si dovrebbero mai indossare quando si soffre di dermatite e come riconoscerli.

Sostanze nocive e molto altro

L’inquinamento non arriva solo dall’aria e dalle acque. Purtroppo, nemmeno il cibo né gli abiti sono totalmente sicuri. L’aumento della dermatite da contatto e da tessuto è strettamente legato all’uso di coloranti chimici non controllati. Quindi dovremmo scegliere con attenzione quando desideriamo un abito o una maglietta colorati.

Anche i capi neri e blu possono contenere sostanze nocive per la pelle. Solitamente vengono addizionati con il nickel, un metallo pesante che causa allergie. Ma il problema non sono solo i coloranti. Si parla di centinaia di sostanze chimiche utilizzate nell’industria tessile.

Molte si nascondono nelle bretelle dei reggiseni, nelle parti elasticizzate, nei colletti delle camicie, negli inserti dorati o argentati, nelle stampe decorative, nell’abbigliamento sportivo. I materiali più a rischio sono i tessuti sintetici che legano più facilmente con sostanze come il piombo o il nickel. Inoltre, spesso nylon, lycra, poliestere, polipropilene, causano reazioni allergiche importanti.

Per l’intimo sarebbe meglio non scegliere capi coloratissimi e scuri. Meglio il bianco e il color carne. Bisogna stare attenti anche alle fibre sintetiche, alle decorazioni in pizzo o in rilievo, che spesso contengono metalli pesanti. Un altro pericolo è dato dalla gomma e dalla plastica. Oltre a non permettere alla pelle di respirare, spesso alterano la sudorazione creando le condizioni per sfoghi cutanei e dermatiti.

Ecco quali sono i capi e i tessuti più pericolosi che non si dovrebbero mai indossare quando si soffre di dermatite e come riconoscerli

L’unico modo per evitare di acquistare e indossare capi di questo tipo è leggere l’etichetta. Un consiglio utilissimo è di lavare tutti i capi acquistati prima di indossarli. In questo modo avranno modo di perdere alcune delle sostanze tossiche presenti in lavorazione.

Preferiamo abiti in fibra naturale, che si impregnano meno di colorante. Evitiamo abiti di colore scuro o molto colorati perché potrebbero contenere metalli pesanti. Non scegliamo vestiti troppo aderenti e con molte parti plastificate.