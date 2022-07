Le faccende domestiche danno spesso filo da torcere, alcune infatti diventano così incresciose e di difficile risoluzione che ci fanno quasi demordere. È il caso soprattutto di alcune zone di bagno e cucina e di alcune anomalie che compaiono in casa, come la muffa.

La muffa è un fungo che caratterizza le zone caldo umide della casa, quindi tendenzialmente la ritroviamo in bagno e cucina, tra le fughe delle mattonelle, negli armadi e in quei posti poco arieggiati dove batte raramente il sole. Eliminarla non è sempre semplice, anche se esistono in commercio diversi prodotti appositamente formulati, ma è anche possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali e fai da te, molto efficaci. Come ad esempio lo stesso percarbonato di sodio, oppure potremmo utilizzare del classico gel per il WC direttamente sulle fughe, da lasciare in posa per circa 30 minuti e poi sciacquare. Il risultato sarà eccellente.

Eliminare macchie gialle e nere dal WC e la muffa con questi 2 prodotti naturali

Tornando al WC, spesso risulta macchiato e caratterizzato da macchie scure quasi nere o da macchie gialle. In entrambi i casi le macchie sono difficili da mandare via. Per farlo esistono in commercio diversi prodotti chimicamente formulati oppure molti utilizzano la candeggina, un rimedio molto utile.

Tuttavia, se l’intento è quello di non eccedere nell’uso di prodotti chimici e aggressivi, potremmo optare per l’uso combinato di 2 prodotti naturali.

Ovvero per la pulizia del water potremmo utilizzare del percarbonato a base di ossigeno attivo, nella quantità di 2 misurini. Prendiamo poi 2 cucchiai di acido citrico, un anticalcare naturale. I due prodotti insieme schiumeranno, intanto li lasciamo riposare tutta la notte e solo successivamente, il mattino seguente, ci aiuteremo con lo spazzolone per il water per poi eliminare il tutto scaricando il WC.

Dunque, per eliminare macchie gialle e nere dal WC bastano questi 2 prodotti naturali, ma esistono anche altre valide soluzioni. Vediamo quali.

Altre soluzioni

Per prevenire la formazione di fastidiose e antiestetiche macchie in cucina potremmo utilizzare una miscela fai da te a base di detersivo per i piatti e acido citrico. Questa soluzione ci permetterà di sgrassare a fondo il WC grazie all’azione del detersivo per i piatti e di eliminare il calcare grazie invece all’uso dell’acido citrico. È importante quando si applicano questi prodotti lasciarli agire almeno per 10 minuti ed oltre prima di risciacquarli. Per eliminare le macchie gialle, invece, un’altra soluzione è l’aceto. Basterà vaporizzarne una certa quantità sulle macchie e lasciar agire, successivamente sciacquare con acqua calda.

