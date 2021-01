Qualsiasi sia il colore del tessuto, eliminare una macchia di candeggina può sembrare un’impresa impossibile. Per quanto questo prodotto per la pulizia della casa sia utile, è necessario comunque farne un uso moderato e consapevole.

Nell’usare la candeggina involontariamente si possono rovinare vestiti e superfici. Infatti, questo prodotto chimico agisce come sbiancante e non come detersivo per pulire. Se per errore anche solo una goccia di candeggina tocca un tessuto o una superficie delicata, il risultato sarà la decolorazione della parte. Ma il rimedio c’è e funziona davvero.

Ecco come eliminare le macchie di candeggina da qualsiasi tessuto con questo rimedio infallibile.

La decolorazione

Quando un tessuto non bianco viene a contatto con la candeggina, il risultato non è una vera macchia. Attraverso una reazione chimica, il colore si altera e si formano macchie più chiare. Sui tessuti bianchi venuti a contatto con indumenti colorati invece possono comparire macchie rosa o azzurrine.

Proprio perché non si tratta di una macchia di sporco, riparare al danno della candeggina è più complicato anche delle macchie di sangue, di grasso o di olio.

Eliminare le macchie di candeggina da qualsiasi tessuto con questo rimedio infallibile

Se ci si accorge immediatamente che la candeggina è caduta su un indumento colorato (qualsiasi colore), per esempio una maglietta, l’intervento deve essere immediato. Con la maglietta ancora umida, bisogna prendere un prodotto smacchiante e usarlo sulla parte interessata. Dopo alcuni minuti di posa, la maglietta deve essere bollita in una pentola con acqua e detersivo per colorati.

Dopo 15 minuti circa, il capo dovrà essere lavato in acqua fredda e aceto bianco. Per finire, si dovrà effettuare un lavaggio a 90°C in lavatrice con aggiunta di percarbonato di sodio. Evitare questa fase se il capo non è in puro cotone perché potrebbe rovinarsi. In quel caso effettuare un lavaggio seguendo i gradi riportati sul capo.

Se invece la macchia è ormai asciutta, riprendere il capo danneggiato è più complicato. Dipenderà dal colore dell’indumento in questione: si potrà cercare di recuperarlo con colori specifici per tessuti. In ogni caso, l’esito dipende anche dall’estensione della macchia di candeggina. Su macchie più piccole riuscire a coprire la decolorazione è più semplice.

Se l’indumento è fortemente compromesso, e in caso di colori scuri, è meglio prima decolorarli. In seguito si riapplicherà la tinta.