Per chi ha poco tempo da dedicare alla cura dell’abitazione, ecco come fare velocemente le pulizie di casa puntando il cronometro. Perché, con opportuni accorgimenti, una casa di media grandezza, composta nello specifico da quattro locali, si può riuscire a pulire anche e solo in mezz’ora.

Nel dettaglio, la prima cosa da fare è la ricognizione in tutte le stanze per la ricerca di oggetti che sono sparsi in giro. Magari muniti di un grosso secchio. In questa fase di ricognizione, e quindi nello stesso tempo, in ogni stanza si può spruzzare il detergente sulle parti da pulire, dai sanitari alla cucina. E questo al fine di lasciarlo agire e pulire, poi, trascorsi appena dieci minuti.

Mentre il detergente fa effetto, si può procedere a spolverare i mobili e le mensole. Partendo sempre dall’alto mentre le finestre sono state aperte per il classico, e necessario, ricambio d’aria giornaliero. In questo modo, partendo dall’alto per i mobili e per le mensole, la polvere cadrà sempre verso il basso. E si eviterà, di conseguenza, di trasferirla da un oggetto ad un altro.

Per rendere l’idea, in camera da letto si parte con la pulizia dei quadri e delle mensole per poi passare alle ante dell’armadio e solo in ultima istanza ai comodini.

A questo punto si è già a metà dell’opera in quanto, dopo aver spolverato e pulito tutto, resteranno solo i pavimenti. La prima cosa da fare è quella di raccogliere rapidamente la polvere a terra. Per esempio, muniti di una scopa elettrica o dell’aspirapolvere.

Dopodiché il pavimento si potrà detergere con una soluzione di acqua tiepida, disinfettante e gocce di olio essenziale per una buona profumazione.

Quando il pavimento sarà asciutto, gli oggetti raccolti nel grosso secchio potranno essere subito sistemati al loro posto. Con le pulizie di casa che sono già finite.