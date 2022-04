Una delle cose più antiestetiche della cucina è il calcare che si impossessa del rubinetto e di tutto il lavandino. A meno di non avere il marmo, che lo nasconde bene, il calcare è ben visibile su tutte le altre superfici. Segno che l’acquedotto comunale ci fornisce acqua piena di calcio. Un problema questo che riguarda un po’ tutti i comuni italiani, che comunque possono vantare, come ricordano gli esperti, una qualità di acqua potabile tra le migliori del Mondo. Molti italiani hanno cercato di risolvere questo problema, installando in casa il cosiddetto addolcitore. Una macchina molto semplice che contrasta il deposito di sali come il carbonato di calcio. Protagonisti in negativo proprio di quelle bruttissime chiazze bianche che vediamo attorno al lavandino. In questo articolo vedremo però come contrastare il deposito di calcare senza i soliti sistemi conosciutissimi come aceto e bicarbonato.

Il limone e le nonne un matrimonio che s’ha da fare

Le nostre nonne, ancora una volta prodighe di consigli, metterebbero il limone tra i primi rimedi per eliminare il calcare. Innanzitutto, in maniera preventiva, gettando negli scarichi del succo di limone, con la missione di profumare, ma anche igienizzare. Poi, con lo stesso succo di limone e una spugnetta morbida senza parti abrasive, per rimuoverlo dai fornelli. Con una virtù luccicante, il limone è perfetto anche per pulire le parti interne in acciaio della lavastoviglie, eliminandone gli aloni.

Eliminare intelligentemente il calcare da rubinetti e lavandini non sarà più impossibile usando prodotti naturali ed economici ma non i soliti aceto e bicarbonato

Esistono poi delle culture come quella americana, che fanno del cetriolo un vero e proprio jolly delle cucine. Sia come ingrediente alimentare e, pensiamo solo a tutti i tipi di hamburger, ma anche come aiuto per molte altre attività quotidiane. Non ci riferiamo in questo caso alla capacità di aiutare la pelle a mantenersi elastica. Bensì, e in pochi lo sanno, a quella di contrastare le macchie e le incrostazioni di calcare.

Come opera

Agisce più o meno come il limone, combattendo il calcare, sia usato direttamente con le sue fette sulle superfici da pulire, sia come succo, utilizzato come detergente. Il consiglio è quello di lasciare che il cetriolo agisca sulle superfici incrostate per tutta la notte. Al mattino successivo, armati ancora di acqua e limone, provvediamo alla rimozione delle ultime macchie rimaste. Eliminare intelligentemente il calcare da rubinetti anche con 2 ingredienti della cucina.

