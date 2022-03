Tutti i segreti per pulire e disinfettare le scale di casa senza rovinarne il materiale e lucidandole come fossero nuove

Fino a qualche decina di anni fa pensare di avere migliaia di casette con le scale sembrava impossibile. C’erano le case di campagna dei nonni, magari col tradizionale solaio, che fungeva però da soffitta. Il boom economico portò le città a riempirsi di appartamenti su di un unico livello. Poi, arrivò anche in Italia il modello americano o anglosassone. Con le villette su 2 o addirittura 3 piani, e le ristrutturazioni cittadine con gli ultimi piani dotati di zona notte divisa dalle scale. Oggi tantissimi italiani devono fare i conti con la pulizia di case multipiano.

Il che significa pulizia delle scale. Stando attenti a non scivolare, usando detergenti sbagliati, ma cercando anche la brillantezza, soprattutto se le scale sono a vista. Ecco alloro qualche suggerimento per i nostri Lettori in materia di pulizia delle scale. Tutti i segreti per pulire e disinfettare le scale di casa, avendo cura del materiale e senza rovinarlo con prodotti aggressivi.

Attenzione a se in marmo così belle ma delicate

Italia paese numero 1 al Mondo per la qualità del proprio marmo. Lo sapevano già i romani che hanno riempito le nostre città di meravigliosi monumenti fatti con il marmo di Carrara e quello di Verona. Moltissime delle nostre splendide chiese e cattedrali furono edificate proprio riutilizzando il marmo delle costruzioni romane. Oggi, nonostante la concorrenza della Cina e dell’India, il nostro marmo non è più il più venduto, ma resta quello più elegante e fine in assoluto. Molte delle nostre case hanno proprio le scale in marmo. Una volta era considerato un vero e proprio lusso, ma oggi è disponibile a prezzi abbastanza contenuti.

La sua pulizia potrebbe rappresentare un pericolo. Meglio usare prodotti specifici e consigliati direttamente dai posatori. Se vogliamo utilizzare qualcosa di naturale, ecco il bicarbonato, con: 1 cucchiaio per ogni litro d’acqua. Magari usando un dosatore con lo spruzzino e, subito dopo un panno pulito in microfibra per asciugare e lucidare senza correre rischi.

Tutti i segreti per pulire e disinfettare le scale di casa senza rovinarne il materiale e lucidandole come fossero nuove

In molte ristrutturazioni, sono tornati di moda le scalette in ferro, soprattutto quelle a chiocciola. Pur non essendo esposte al freddo e all’umidità dell’esterno, bisogna comunque mantenerle efficienti e in salute. gli esperti consigliano in questo caso: un secchio di acqua tiepida e un sapone neutro, usando uno straccio morbido, ma niente setole e spugne dure.

Approfondimento

Vetri sempre puliti con questo detergente fai da te