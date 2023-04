Pelle perfetta di porcellana, i segreti per ringiovanire il viso li custodiscono le donne coreane nei loro beauty

Tutti vorremmo una pelle del viso priva di imperfezioni cutanee, liscia e luminosa.A remarci contro però da un lato il passare degli altri, dall’altro numerosi fattori esterni che la danneggiano. Per questo diventa fondamentale imparare a prendersene cura con le giuste

accortezze. Proprio come fanno le donne asiatiche, in special modo le coreane, che generalmente sfoggiano una pelle senza rughe e levigata.

Per i Coreani la bellezza esteriore si legava strettamente a quella interiore. Un ideale interiorizzato probabilmente e che ha dato il via a una duratura tradizione beauty che dall’antichità arriva fino a noi con i suoi preziosi consigli.

Oggi, infatti, si considera la Corea una guida innovatrice nel campo. Dunque quando osserviamo la pelle delle coreane non dobbiamo stupirci della sua perfezione. Indubbiamente inciderà anche la genetica, ma dall’altra parte anche dei trattamenti precisi e costanti.

Skincare coreana

A rovinare la pelle infatti sono generalmente la perdita di elasticità con l’età, inquinamento nell’atmosfera e raggi solari, nonché il make up e la trascuratezza. Tutto ciò ostacola il raggiungimento di una pelle perfetta di porcellana, i segreti per ringiovanire il viso e contrastare i possibili inestetismi però ci sarebbero. La K Beauty, ossia la cosmesi coreana, prevede un trattamento in diversi step da effettuare 2 volte al giorno: al mattino e alla sera. Si tratta della cosiddetta skincare coreana basata sul layering, ossia su una stratificazione di prodotti sovrapposti gli uni agli altri.

Naturalmente se non vogliamo eccedere potremmo saltare qualche passaggio oppure concederci l’intero trattamento semplicemente nel weekend per rilassarci nella cura di noi stesse.

Nella skincare coreana infatti si utilizzano ben 10 prodotti. Possiamo comprarli anche di marchi coreani per conoscere totalmente la loro dermocosmetica, spesso basata su ingredienti naturali. Anche in Italia infatti sono acquistabili, online e in profumeria.

Esistono perfino kit appositi contenenti tutti i prodotti necessari.

Si comincia col pulire la pelle attraverso una doppia detersione. Si utilizza prima uno struccante oleoso, dalla consistenza grassa dunque. Solitamente quelli coreani ricorderebbero un po’ il burro. Si stende coi polpastrelli sulla pelle asciutta per struccarla ed eliminare le impurità assorbite. Si risciacqua e si passa al detergente schiumogeno a base acquosa che terminerà di liberare i pori.

Come avere una pelle perfetta di porcellana, i segreti per ringiovanire il viso

Segue poi l’esfoliazione, da fare una volta ogni 7/10 giorni. Possiamo usare uno scrub, oppure dei fogli esfolianti imbevuti di apposite sostanze che rimuovono le cellule morte. In alternativa vi è la spugna naturale, la konjac. Si tratta di un tubero usato per esfoliare, rimuovere il sebo e pulire la pelle.

Per preparare la pelle ad assorbire gli ulteriori prodotti stenderemo un tonico, oppure un face mist. Si tratta di un prodotto spray poco noto spesso e molto presente nei beauty coreani, che si usa anche per fissare il trucco.

Naturalmente tutti i prodotti selezionati dovranno essere adatti alla nostra tipologia di pelle e allo scopo, tanto più i prossimi. Arriviamo al cuore del trattamento con l’essence, idratante, dalla consistenza liquida e con proprietà specifiche, da picchiettare sul viso.

Seguirà quindi il trattamento specifico col siero, a nostra scelta: antiage,illuminante ecc… O in alternativa con i buster o le ampolle.

Dopo di che si applicherà una maschera, in tessuto o meno, che faccia al caso nostro. Il prossimo passaggio è applicare il contorno occhi. Dopo di che si giunge alla vera e propria idratazione. Si passa quindi a una crema, oppure a una lozione o

emulsione dalla consistenza meno densa e solitamente consigliabile per le pelli grasse e non secche.

Ed eccoci al gran finale, se si tratterà di una skincare diurna applicheremo della crema solare, se notturna una maschera notte.

Abbiamo visto dunque i prodotti che utilizzano le donne in Corea per avere una pelle perfetta. Se pensiamo sia troppo impegnativa per noi la loro beauty routine possiamo puntare sulla skincare quotidiana di Jessica Alba o sull’ingrediente usato da Lucy Liu.