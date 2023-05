Non sopporti più brufoli e acne sul viso? Così Cameron Diaz ha risolto il problema senza usare farmaci

I brufoli possono rovinare le nostre occasioni importanti, come un colloquio di lavoro, un appuntamento galante oppure una cerimonia. Se è vero che possiamo cercare di nasconderli con il trucco, oggi vogliamo spiegarti come risolvere il problema alla radice. Nessuno è immune dal pericolo dei brufoli, nemmeno le star del jet set. Ecco perché oggi sveleremo i segreti della famosa e bellissima attrice americana Cameron Diaz.

È sempre brutto svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e vedere sul proprio viso dei brufoli. Se per noi può essere un problema piuttosto fastidioso, immagina come dev’essere per una persona il cui aspetto fisico è fondamentale per il lavoro. Attrici, cantanti e modelle devono essere sempre impeccabili in ogni occasione.

Cameron Diaz, incantevole attrice di film di successo come “Tutti pazzi per Mary” è anche autrice di libri. In “The body book” ha confessato di avere sofferto in passato di acne e brufoli. Con questo articolo ti raccontiamo come ha fatto Cameron Diaz.

Non sopporti più brufoli e acne? Come risolvere velocemente il problema seguendo i trucchi dell’attrice di Charlie’s Angels

Un eccesso di sebo può causare l’acne che è un disturbo della pelle di cui spesso è davvero difficile sbarazzarsi. Quando brufoli e comedoni fanno capolino sul nostro viso non facciamoci prendere dallo sconforto. Cameron Diaz racconta di aver provato ad usare i farmaci, ma senza mai risolvere il problema. Coprirli con il trucco non bastava e questo problema la faceva sentire a disagio.

Per prima cosa, l’attrice ha deciso di migliorare la qualità della sua vita abbandonando diverse cattive abitudini. Ad esempio, ha eliminato il cibo spazzatura. Ogni giorno beve almeno un litro d’acqua poco dopo il risveglio e mangia verdure a foglia verde, proteine magre, quinoa e avocado in abbondanza.

La donna ha anche migliorato la qualità del sonno. Secondo Cameron Diaz, dormire bene e meditare almeno 20 minuti al giorno sono i migliori rimedi contro l’acne.

Inoltre, smettere di fumare e applicare la protezione solare in polvere aiutano a risolvere questo problema. Se hai la pelle grassa, cerca di non usare prodotti troppo aggressivi e a base oleosa in modo da ridurre la formazione di brufoli.

3 rimedi naturali che forse non conosci: li hai mai provati?

Non sopporti più brufoli e acne? Prova ad usare il gel di aloe vera sulla pelle: riduce l’infiammazione e restringe i pori.

Risolvi il problema dall’interno: assumi regolarmente tisane depuratrici a base di finocchio e tè verde, vedrai presto i benefici.

Infine, aggiungi in mezzo bicchiere d’acqua a temperatura ambiente poche gocce di alcuni tipi di oli essenziali. I più efficaci sono timo, tea tree oil e arancio amaro. La sera prima di andare a dormire bagna un dischetto di cotone in questa soluzione, strizzalo per bene e usalo per detergere la tua pelle.