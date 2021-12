Nelle occasioni speciali ci si raccoglie con i propri cari per trascorrere del tempo insieme. Vale per le diverse feste, ma in particolare per quelle del periodo natalizio.

La famiglia si riunisce attorno a una tavola imbandita e ricca di leccornie. Ovviamente, oltre al cibo dovranno anche esserci le bevande. Importanti non solo per l’accompagnamento ai piatti, ma soprattutto strumento per i vari brindisi di buon augurio della serata. Una tradizione antica che perdura ancora oggi.

Sebbene vi siano vari vini alternativi di accompagnamento ai dessert, il prosecco mantiene sempre il proprio primato in determinate circostanze. Ciò per tradizione ma talvolta anche per una certa versatilità. A tal proposito, sarà utile scoprire che, eletto miglior prosecco dell’anno 2022, questo pregiato vino veneto ben si combina con dolce e salato.

Vino, spumante o prosecco

Non di rado esiste una certa confusione nell’utilizzo di questi termini, in modo particolare su quelli di spumante e prosecco. La maggior parte delle volte, li usiamo impropriamente come sinonimi. In più, spesso capita di considerarli differenti dal vino.

In realtà, spumante e prosecco sono ambedue vini e non sono intercambiabili.

Per spumante si intende un vino frizzante che ha subito un particolare processo di produzione con una doppia fermentazione. La parola prosecco invece definisce un vino bianco prodotto con determinate uve e in zone ben specifiche: in Veneto e in Friuli Venezia Giulia.

Ultima precisazione: il prosecco può essere un vino spumante, solitamente lo è, ma ciò non è obbligatorio.

Il famoso Gambero Rosso ha redatto per l’anno 2022 la sua guida ai Vini d’Italia, della quale abbiamo già conosciuto il migliore vino per rapporto qualità prezzo.

Tra i vari premi assegnati, vi era anche quello Bollicine dell’anno, che mirava a trovare il migliore vino spumante.

A ottenere l’agognato premio, il Cartizze Brut La Rivetta annata 2020 della Cantina Villa Sandi. Si tratta di un prosecco veneto, il cui vitigno di un ettaro e mezzo, La Rivetta, si trova sulla collina Cartizze in Valdobbiadene. Una produzione di circa 15.000 bottiglie annue. Ha ottenuto l’ambito riconoscimento dei Tre Bicchieri per la dodicesima volta.

Il Cartizze è un prosecco DOCG di gradazione alcolica dell’11%. Sarebbe particolarmente versatile, la scheda tecnica infatti lo consiglierebbe sia per iniziare un pasto che per concluderlo. Sarebbe poi perfetto per pesci di scoglio marinati come per tartare di salmone, ma anche per dolci lievitati non troppo zuccherosi.

